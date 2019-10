ISJ Dolj va organiza şi o simulare judeţeană a examenelor naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vizează ca în acest an şcolar elevii de gimnaziu, dar şi liceenii să susţină, pe lângă simularea naţională, şi o simulare judeţeană a examenelor de absolvire. Aceasta ar urma să fie susținută în al doilea semestru şi are ca scop intensificarea programelor de pregătire suplimentară.

Potrivit inspectorului şcolar general Monica Leontina Sună, pentru acest an şcolar, Ministerul Educaţiei nu a transmis precizări privind apariţia unor modificări ale examenelor naţionale. Pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii lor, în acest an vor fi organizate două sesiuni de simulare a bacalaureatului, dar şi a evaluării naţionale. Ambele simulări vor fi organizate în cel de al doilea semestru al acestui an şcolar, iar una dintre simulări va fi organizată la nivel judeţean.

„Nu există nici o precizare de la Ministerul Educaţiei în privinţa unor schimbări a evaluării naţionale sau a altor examene. Ca şi în sesiunile anterioare, atât la evaluarea naţională, cât şi la bacalaureat ne dorim o prezenţă cât mai mare. Suntem pe un trend ascendent în acest sens. Avem prezenţă de peste 90% la ambele examene. Pentru a obţine rezultate cât mai bune, se vor organiza şi simulările acestor examene. În urma discuţiilor pe care le vom purta cu directorii unităţilor de învăţământ, cu responsabilii comisiilor metodice, cu colegii noştri care predau disciplinele de examen, vom vedea în ce măsură vom organiza la nivel judeţean o simulare, astfel încât să ne asigurăm că vom descoperi la timp golurile elevilor“, a precizat inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună.

Simulările se vor organiza în semestrul al doilea

Simularea judeţeană a examenelor naţionale se va organiza în cel al doilea semestru al acestui an şcolar.

„Vizăm organizarea acestei simulări judeţene în semestrul al doilea. Timpul este foarte scurt pentru semestrul I şi vom avea ca reper rezultatele obţinute la lucrările scrise semestriale. Prin aceste simulări ne dorim să intensificăm programele de pregătire care îşi spun cuvântul la examenele naţionale. Este foarte importantă participarea elevilor la aceste programe. Pentru cei de la bacalaureat avem şi programul «Rose», şi ne bucurăm să vedem că în unităţile de învăţământ unde se organizează acest program sunt rezultate mai bune“, a mai spus Monica Sună.

Inspectorul şcolar general a mai precizat că intenţia de a organiza şi o simulare judeţeană a examenelor naţionale a apărut după ce s-a observat că la unităţile şcolare la care se organizează şi simulări interne rezultatele la examenele naţionale s-au îmbunătăţit.