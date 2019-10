Elev de șapte ani pupă, pipăie şi îmbrânceşte fetele. Ce face şcoala?

Cadrele didactice trebuie să răspundă la situaţii tot mai complicate în privinţa comportamentului fiecărui elev. La o şcoală din Craiova, la clasa I, un băiat de șapte ani a pus pe jar în special părinţii fetelor din clasă. Şcolarul a făcut o adevărată pasiune pentru una dintre colege, pe care îşi doreşte mereu să o pupe. Fetiţa nu stă şi se alege cu îmbrânceli. Băiețelul nu se limitează la atât. Desenează sânge şi o vede pe fetiţa pe care o place moartă. Şi-a dezvoltat interesul şi pentru alte colege. În aceste condiţii, apar presiuni şi solicitări din parte părinţilor colegilor din clasă să se găsească soluţii. Cum acţionează şcoala în acest caz?

O zi de cursuri nu înseamnă doar parcurgerea programei educaţionale la clasă, ci şi apariţia unor probleme de natură socială la nivelul clasei. La o şcoală din Craiova, la clasa I, un băieţel a reuşit să pună pe jar o parte din părinţi, în special pe cei ai fetelor. Ei spun că nu de puţine ori copilele au avut parte de tratament agresiv din partea şcolarului, dacă nu îi răspundeau aşa cum îşi doreşte el.

„Copilul a ajuns în clasă transferat de la o altă şcoală. Atunci când a fost adus, ni s-a spus că a fost transferat pentru că îl bătea frecvent învăţătoarea. Copilul are rezultate foarte bune şi este inteligent, numai că la partea comportamentală sunt probleme. A dezvoltat o pasiune pentru una din fetiţele din clasă. A început să o pupe și dacă nu vrea o îmbrânceşte. Desenează sânge şi spune că este sângele acelei fetiţe, pe care îşi doreşte să o vadă moartă“, poveşteşte un părinte.



Chiar dacă este la vârsta copilăriei, şcolarul a început să dezvolte interes şi pentru alte colege. „A început să pipăie şi alte colege, le pune mâna în diverse locuri. Şi pe ele le îmbrânceşte. Am discutat şi cu învăţătoarea, s-a cerut inclusiv mutarea lui“, mai spun părinţii.

În teorie una, în practică alta cu un elev problemă

În teorie, pentru a răspunde la problemele de la clasă în şcoli, au fost înfiinţate cabinetele de psihopedagogie şi consilierii şcolari. Și acestea sunt parte a educației centrate pe elev. Numai că în practică se intervine în alt mod. Copilul a fost mutat de părinţi la o altă unitate de învăţământ, pentru că au simţit că nu mai este dorit de învăţătoare.

„Copilul nostru nu este unul care să se alinieze celorlalţi. Este un copil cu un coeficient de inteligenţă ridicat. Este adevărat că şi-a dezvoltat interesul faţă de sexul opus, dar în studiile de specialitate este menţionat că băieţii îşi pot arăta interesul faţă de fete la aproape opt ani. El a îndrăgit însă o fată foarte mult. Spunea că este cea mai frumoasă. Am avut discuţii cu părinţii fetei şi l-am mai temperat într-o perioadă. Apoi a revenit. Din partea şcolii nu s-au făcut demersuri de integrat, nu s-a făcut nici un fel de consiliere. Am ales să îl mutăm la o altă şcoală, pentru că nu mai era pe placul doamnei învăţătoare şi am considerat atunci că situaţia îl poate dezavantaja. Am decis că este mai bine să îi schimbăm clasa“, au explicat părinţii băieţelului.



Profesorii spun că se poate interveni pentru consilierea de grup numai cu acordul părinţilor. „Şcoala poate interveni în cazul unui copil cu probleme de comportament numai prin consiliere de grup, dar cu acordul părinţilor. În funcţie de situaţie, părinţii trebuie să continue şi cu consilierea psihologică. Sigur că în situaţia în care nu se intervine cu specialişti asupra unui comportament agresiv, pe termen lung, pot fi urmări grave“, a precizat managerul CJRAE Dolj.

Şcoala are un consilier şcolar cu jumătate de normă

Cazul copilului de șapte ani care pipăie şi este violent cu colegele nu este singular. Sunt şi alţi elevi care au probleme de comportament, exprimate în diverse moduri.

„Nu este un singur caz cu un copil care are probleme comportamentale. Sunt mulţi copii care au probleme de comportament. Unii au şi tulburări de spectru autist. În cazul în care părinţii nu acceptă că au copilul cu o anumită problemă, nu se poate face nimic. Am avut situaţii în care toţi părinţii de la o clasă au fost de acord cu consilierea de grup şi atunci s-a făcut consiliere de grup şi elevul a fost integrat“, a spus managerul şcolii.

Unitatea de învăţământ în cauză are sute de elevi, dar un consilier şcolar cu jumătate de normă.



„Consilierul şcolar vine de două ori pe săptămână, însă dacă este solicitat poate veni şi în alte zile. Are doar jumătate de normă“, explică managerul.

În unele situaţii, asupra copiilor cu probleme de comportament educaţia se face în continuare şi cu scăderea mediei la purtare. Profesorii spun că atunci când elevul nu este înregistrat ca elev cu cerinţe educaţionale specifice i se poate scădea media la purtare foarte uşor. „Sunt situaţii în care scăderea mediei la purtare dă roade asupra comportamentului unui elev ptoblemă“, a spus managerul şcolii din Craiova.

Prin urmare, în multe cazuri de elevi cu probleme de comportament se intervine lăsând la o parte teoria de specialitate. Fie cedează familia şi îl mută la altă clasă, fie este pedepsit fiind afectat pe termen lung.