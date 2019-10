Cristiana Badea, elevă din Craiova premiată în Italia la concursuri de poezie

Cristiana Badea este în clasa a X-a la Liceul de Arte din Craiova. Ea studiază la specializarea artă monumentală. A descoperit pictura din primii ani de viaţă. Arta pentru ea este un stil de viaţă. Şi nu este singurul ei atuu. Din clasele primare a descoperit şi poezia, pe care o vede ca pe un refugiu. Are deja patru volume lansate şi numeroase premii la concursurile de poezie din ţară. Cu creaţiile ei lirice, Cristiana Badea a reuşit să se remarce şi la nivel internaţional. Pentru Cristiana, cel mai important premiu este o medalie de argint obţinută la un concurs de la Triuggio, Italia.

Eleva Cristiana Badea spune că a descoperit că îi place poezia de când a devenit şcolăriţă. Pentru ea a fost la început o joacă. Interesul pentru versuri a luat repede locul jocului cu păpuşile.

„Pasiunea mea pentru poezie a început de la vârsta de nouă ani, din clasa a III-a. La început scriam poezii cu rimă, din ce mai vedeam în cărţile pentru copii, în abecedare, şi într-un fel poezia a fost cea care m-a făcut să renunţ la păpuşi. Veneam acasă după ore şi mă bucuram de puţinul timp liber pe care îl aveam printre lecturile suplimentare şi teme, scriam mici idei. La început, ceea ce îmi doream era ca poezia să aibă rimă şi să semene cât mai mult cu poeziile scrise de poeţi români, cum ar fi George Coşbuc. Tema generală a poeziilor mele era natura. Mie îmi plac foarte mult peisajele de iarnă, pe care le şi pictez. Compun multe poezii de iarnă chiar şi atunci când este vară. Scriu însă poezii atunci când sunt un pic stresată. Poezia este ca un refugiu“, povesteşte Cristiana.

Cristiana Badea, încurajată de profesor să îşi publice volumele

Cristiana spune că a ajuns să îşi publice creaţiile lirice după ce pasiunea ei a fost descoperită de profesorul de limba română de la clasă.

„La vârsta de 14 ani deja o cunoscusem pe doamna Angi Cristea, care mi-a fost şi îmi este profesor de limba română. La sfatul dumneaei am început să le public. Prima dată, am publicat o poezie într-o revistă pentru copii. Tot atunci am publicat şi primul volum, intitulat „Omul, fabrică de vise“, povesteşte Cristiana.

Liceana a continuat să scrie şi acum este la cel de al patrulea volum, pe care l-a făcut cunoscut şi colegilor săi de liceu. Managerul liceului, Lucia Croitoru, a organizat de curând pentru Cristiana un cadru festiv în care a fost prezentată ultima sa carte de poezie, „3M Monumental“.

„Mă bucur să mă laud cu elevi care fac diverse activităţi. Artă este tot ceea ce este frumos şi care presupune creaţie. I-am adresat şi eu întrebarea de ce nu se mută la un liceu cu specific filologic. Răspunsul a fost acela că îmbinarea artelor plastice cu literatura are un efect benefic. Am spriijinit-o pe Cristiana cu lansarea volumului “3M Monumental“, care înseamnă pătrunderea artelor plastice cu literatura. În acest fel am dorit să ne sprijim copiii talentaţi care pot face performanţă. Liceul de Artă este o mare familie. Am considerat că şi ceilalţi colegi trebuie să o cunoască. Cred că e important să se ştie că avem o elevă care a publicat patru volume de poezie şi care are şi multe premii naţionale şi internaţionale la concursurile de poezie“, a spus Lucia Croitoru, managerul Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova.

Medaliată cu Argint, în Italia

Poeziile elevei de la Liceul de Artă nu sunt apreciate doar de profesori şi de colegi. Cristiana a câştigat multe premii la concursurile naţionale de specialitate, dar a ajuns să fie premiată şi la competiţii din Itali: eleva spune că cel mai valoros premiu al său este o medalie de argint, obţinută în Italia.

„Cred că cel mai mare premiu pe care l-am obţinut a fost medalia de argint la un concurs de poezie de la Triuggio, Italia. Am ajuns acolo tot cu ajutorul doamnei profesor de limba română. Iniţial, nu am vrut să particip pentru că eu considerăm că nu am şanse, pentru că sunt copii din toată lumea. Dar am participat cu poezii din penultimul meu volum, „Ultimul tren spre infinit”. Am tradus poezia în limba italiană şi am convins juriul să fiu premiată“, spune Cristiana Badea.

Eleva Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova spune că poezia este pentru ea un hobby, care a ajutat-o să se dezvolte. Pe viitor îşi doreşte să urmeze Facultatea de Arte, fiind pasionată de arte plastice. Îi place să picteze. „Am început să pictez de la vârstă mică, din primii ani de viaţă. Am început cu pereţii şi mobila din casă. Arta plastică şi tehnicile ei îmi plac foarte mult. Îmi place foarte mult tehnica mozaic. Modelul meu este Gustav Klimt, unul dintre cei mai mari artişti monumentalişti. Mă inspiră în tot ceea ce fac, inclusiv în creaţiile mele lirice“, a mai spus eleva Cristiana Badea.