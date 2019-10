Craioveancă, pe primul loc la olimpiada internaţională de franceză

Mădălina Ştefan, o elevă a Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“, a obţinut premiul I la Olimpiada Internaţională de limba franceză de la Chişinău. Craioveanca a luat punctaj maxim. Mădălina studiază la specializarea matematică-informatică bilingv franceză în clasa a XI-a şi spune că va folosi aceste premii în viitoarea ei carieră pe care ar vrea să o desfăşoare şi peste hotare.

Pentru Mădălina Ştefan de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ este primul an în care participă la olimpiada internaţională de limba franceză, fiind pe podium alături de alţi opt elevi ai ţării. Ea a obţinut cel mai mare punctaj. În competiţie au fost elevi din mai multe ţări.

„Este prima mea participare la olimpiada internaţională, această etapă fiind posibilă începând cu clasa a XI-a. Competiţia a avut loc la Chişinău, în perioada 27 – 30 septembrie. Au participat elevi din şase ţări, România, Republica Moldova, Macedonia, Armenia, Albania şi Bulgaria. A fost, cu siguranţă, o experienţă de neuitat. Nivelul a fost înalt. Concurenţii au fost pe măsura aşteptărilor, dar finalul a fost fericit. Am obţinut locul I pentru nivelul B1“, a spus olimpica.

Mădălina a început însă să facă performanţă la această disciplină din clasa a VII-a, după ce a întâlnit la clasă dascălul care i-a dezvoltat o adevărată pasiune pentru franceză. „Am descoperit că îmi place franceza, începând cu clasa a VII-a, odată cu venirea mea la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”. Atunci am întâlnit un cadru didactic care a văzut în mine un potenţial“, povesteşte Mădălina. Odată ce a început să se pregătească pentru olimpiadele şcolare, respectiv chiar din clasa a VII-a, Mădălina Ştefan a obţinut în fiecare an premiul I la etapa judeţeană şi premii la naţională. „La etapa naţională am un premiu special, o menţiune, un premiu II anul trecut şi anul acesta premiul I, care m-a şi dus la etapa internaţională. Cu siguranţă acesta este cel mai greu premiu, pentru că emoţiile au fost foarte mari. Este un sentiment unic atunci când treci pe foaie în loc de oraşul tău, şcoala ta, pur şi simplu România“, spune Mădălina.

Franceza, asul din mânecă pe care îl are această generaţie

Mădălina consideră că limba franceză este asul din mâneca pe care îl are această generaţie. De altfel, Mădălina spune că va folosi cunoştinţele de limba franceză pentru cariera sa. Deşi este elevă la matematică-informatică bilingv franceză, Mădălina vrea să devină medic.

„Consider că limba franceză este cu siguranţă o limbă de actualitate şi este, să spunem, asul din mânecă pentru această generaţie, pentru că multă lume vorbeşte limba engleză şi deja asta nu mai este ceva care să fie ieşit din tipare, aşa că limba franceză este un atu pentru lumea profesională. În ceea ce priveşte cariera mea viitoare, mi-ar plăcea eventual un stagiu sau să locuiesc o perioadă acolo şi să practic viitoarea meserie. Aş vrea să fac Medicina“, a mai spus eleva Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova.

Pentru profesori, dar şi pentru conducerea colegiului, premiul obţinut de Mădălina nu este o surpriză. Ea a continuat performanţa internaţională la această disciplină, după ce anul trecut alt elev a fost printre premianţii la olimpiada internaţională de franceză.

„Mădălina Ştefan este o reconfirmare a muncii pe care o fac colegii mei, de data aceasta colegii de la catedra de limba franceză, pentru că observaţi diversitatea specializărilor în care copiii performanţă. Dacă până acum biologia şi informatica erau pe primul plan, acum avem o performanţă internaţională şi la alte discipline. Mădălina a reuşit să ia ca şi Tibi Buruiană, anul trecut, locul I şi medalie de aur, dar la Mădălina trebuie subliniat că a obţinut această performanţă cu punctaj maxim. Este un copil care s-a angajat la o muncă foarte grea. Colega mea Dorina Popi, profesoara ei de limba franceză, a ştiut să o mobilizeze, a ştiut să o ajute să se pregătească pentru această performanţă şi aşteptăm să crească şi alţii mai mici alături de ea“, Carmen Ştefănescu directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova.