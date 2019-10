Primăria demolează chioşcurile de la Şcoala „Nicolae Romanescu“

Primăria Craiova reia acţiunea de demolare a chioşcurilor din curtea unităţilor şcolare. Ieri-dimineaţă au fost demolate două chioşcuri din curtea Şcolii gimnaziale „Nicolae Romanescu“ din Craiova, clădirea B, care a fost înainte Şcoala nr. 31. Demolarea este contestată de comercianţi, care spun că au primit somaţie pe 30 septembrie ca în 48 de ore să elibereze spaţiul.

Demolarea chioşcurilor din fosta Şcoală nr. 31 din Craiova, care acum aparţine de Şcoala gimnazială „Nicolae Romanescu“ a început ieri de dimineaţă şi a fost asistată de mai mulţi poliţişti locali. Comercianţii care deţineau spaţiile respective nu mai aveau contract cu şcoala, dar spun că au făcut demersurile pentru a prelua spaţiile conform regulamentului, adică prin licitaţie. Aceştia susţin chiar că au primit răspunsuri pozitive, dar că pe 30 septembrie au primit somaţie că se va trece la demolarea construcţiilor în 48 de ore.

„Contractul cu şcoala expirase, dar urma să rezolve cu documentaţia în primărie şi ni s-a spus că urmează să ne rezolve, nu să ne desfiinţeze. Numai că, spre finalul lunii, au trimis proces-verbal că urmează demolarea şi în două zile a venit somaţia că în 48 de ore să demolăm. Suntem de 17 ani aici şi în două zile ne dau jos. Nu am reuşit să luăm nici toată marfa. Şi stau cei de la poliţia locală şi ne grăbesc că astea sunt legile din ţara noastră. Este abuziv, dar este vorba de toate şcolile din Craiova. A câştigat licitaţia altcineva care să vină să dea produse în şcoli“, a precizat Mihaela Ţăpuş, unul dintre comercianţi.

Demolarea este suportată de cei care au deținut spațiul



Deţinătorul unui chioşc va plăti şi lucrările de demolare



Un alt chioşc care a fost demolat ieri din curtea Şcolii „Nicolae Romanescu“ nu mai avea activitate de ceva vreme. În spaţiul respectiv a funcţionat în trecut un fast-food. Agentul economic care a avut contract pe spaţiul respectiv spune că, anterior demolării, a mai fost amendat de Poliţia Locală şi este chiar în litigiu cu Primăria Craiova. Odată cu demolarea, comerciantul spune că va mai achita o factură de câteva mii de lei pentru că nu a avut o echipă care să dezasambleze chioşcul.

„Nu mai aveam activitate aici, dar am primit şi eu somaţie de la Serviciul de disciplină în construcţii, activitate economică şi protecţia mediului, din cadrul Primăriei Craiova, să eliberăm locul în 48 de ore. Eu sunt în litigiu cu Primăria Craiova pe autorizaţie de construcţie. Ei zic că nu am, iar eu am autorizaţie de construcţie. Mi s-a dat amendă de 1.000 de lei şi de 2.000 de lei. Acum trebuie să plătesc şi o sumă de 4.000 – 5.000 de lei, pentru că la demolare au venit cu oamenii lor. Eu nu aveam de unde să aduc pentru că nu a fost suficient timp în care eu să pot să iau utilaje, meseriaşi. A fost timpul prea scurt. În consecinţă, voi achita o factură că demolează ei“, a spus Daniel Constantinescu, alt comerciant.

El a mai precizat că va face plângere penală celor din Primăria Craiova pentru că demolarea este abuzivă. „Este un abuz pentru care o să fac o plângere penală, să vedem de ce au venit în 48 de ore să ne demoleze. Eu sunt din 2007 aici“, a mai spus Daniel Constantinescu.



Primarul Craiovei: Se vor demola toate chioşcurile fără autorizaţie sau licitaţie



Managerul Şcolii „Nicolae Romanescu“ spune că agenţii economici aveau contract direct cu şcoala şi că unul dintre ei a solicitat să se organizeze licitaţie pentru spaţiul respectiv.

„Niciun agent nu mai avea contract. Unul dintre comercianţi a solicitat să mai închirieze spaţiul pe noul regulament prevăzut prin HCL nr. 191 şi am început demersurile. Procesul pentru licitaţie nu este încheiat“, a precizat Tudor Tudorache, managerul Şcolii gimnaziale „Nicolae Romanescu“ din Craiova.

Întrebat de unde îşi vor cumpăra elevii diverse produse destinate consumului, managerul şcolii a precizat: „Nu cred că putem vorbi de o necesitate dacă luăm în calcul faptul că în acea unitate şcolară învăţau elevi din clasele primare. Părinţii ne-au spus chiar că este un deserviciu că avem acele chioşcuri. Ei au precizat că preferă ca micuţii să aibă o alimentaţie sănătoasă. Le dau sandviciuri, apă, dar, din dragoste de părinte, le mai dădeau şi câţiva lei şi ei luau bomboane colorate de la magazin. Comercianţii respectau normele, dar aveau voie să aibă pe stoc şi bomboane, şi ciocolată“.

De altfel, managerul a spus că nu ştie dacă vor continua demersurile pentru a organiza o nouă licitaţie. „O să întrebăm şi primăria dacă este oportun să facem noi chioşcuri acolo, dacă le-a demolat pe acestea“, a mai spus managerul Tudor Tudorache.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat că „se demolează toate chioşcurile de la şcoli, care nu au autorizaţie de construire, precum şi cele care sunt deţinute fără licitaţie“. De asemenea, primarul spune că „în ceea ce priveşte existenţa unei firme care să preia toate aceste spaţii, nu am cunoştinţă de o asemenea situ