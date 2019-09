Elevii de 10 la examenele naţionale, premiaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

Elevii de 10 la examenele naţionale au fost premiaţi ieri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Au fost recompensaţi 31 de elevi absolvenţi de clasa a VIII-a care au promovat evaluarea naţională cu media 10 şi alţi patru absolvenţi de liceu. Premiile au constat în diplome şi recompense în bani.

Premierea elevilor de 10 din județul Dolj la examenele naţionale a avut loc luni, în amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Elevii au venit însoţiţi de părinți, dar şi de managerii unităţilor şcolare. Festivitatea de premiere a fost deschisă cu intonarea imnului naţional de elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova. Elevii performeri au fost felicitaţi de inspectorul şcolar general Monica Sună şi de inspectorul şcolar general Carmen Alina Velişcu. Premiile au constat în bani şi diplome. Absolvenţii de clasa a VIII-a au fost recompensaţi cu suma de 1.000 de lei, iar absolvenţii de liceu au primit 3.000 de lei pentru media zece la bacalaureat.

„Lista elevilor care vor fi premiaţi a fost stabilită de Hotărârea nr. 623 din 27 august din 2019. Cuantumul premiilor este de 3.000 de lei învățământ liceal, 1.000 de lei clasa VIII-a. În Dolj, sunt patru absolvenţi de liceu care au promovat bacalaureatul cu media zece şi 31 de absolvenţi de gimnaziu care au promovat examenul naţional cu media maximă. Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și pentru tot ce veți întreprinde. Apreciem efortul vostru și vă îndemnăm să faceți eforturi și în continuare pentru a fi învingători. Sper ca voi, absolvenţii de clasa a VIII-a care aţi promovat evaluarea naţională cu media zece, să fiţi și peste patru ani pe lista absolvenților de 10. Sunt convinsă că toţi veţi avea un parcurs frumos și în următorii ani. Îi felicit şi pe colegii din şcoli care v-au pregătit“, a precizat inspectorul şcolar general Monica Sună.

Patru elevi de 10 la bacalaureat

Din cei patru absolvenţi de liceu care au promovat bacalaureatul cu media 10, trei sunt de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“. Cea de a patra absolventă de 10 la bacalaureat este de la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova. Ea a ţinut să le transmită încurajări absolvenţilor de gimnaziu.



„Le mulţumesc profesorilor de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”, care m-au pregătit într-un mod exemplar. Datorită lor am obţinut această notă la bacalaureat. Vreau să le mulţumesc părinţilor care m-au susţinut întotdeauna în ceea ce am făcut, iar pentru absolvenţii de liceu trebuie să ştiţi că nici liceul nu este chiar atât de greu şi, dacă depuneţi efort, veţi reuşi şi voi să obţineţi 10 şi la bacalaureat“, a spus Andreea Ana-Maria Vasile, absolventă a Colegiului Naţional „Elena Cuza“ din Craiova. Din această toamnă ea îşi va continua formarea profesională la Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Doljul, pe locul trei la nivel naţional după elevii de 10 la evaluarea naţională

Cele mai multe medii de 10 au fost obţinute la evalaurea naţională. 31 din elevi din Dolj au obţinut astfel de rezultate.

„O parte din mediile de 10 au fost obţinute şi de elevi din mediul rural. Aceste rezultate sunt ambasadorii a ceea ce se întâmplă în unităţile şcolare”, a spus Carmen Velişcu, inspector şcolar general adjunct. Elevii de 10 provin din 15 unităţi şcolare. Cele mai multe medii de zece, la evaluarea naţională au fost la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Craiova. Şapte elevi au obţinut acest rezultat.

În acest top al performanţei urmează Școala Gimnazială ”Gheorghe. Țițeica” cu 6 medii de 10. La Colegiul Naţional ”Frații Buzești” şi la Liceul ”Tudor Arghezi” au fost câte trei medii de zece. ALte două medii de zece au fost la Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan Velovan”. Câte o medie de zece a fost obţinută la Colegiul Naţional „Carol I”, Școala Gimnazială ”Elena Farago”, Școala ”Eliza Opran” Ișalnița, Școala ”Gheorghe Bibescu” , Școala”Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială ”Mihai. Viteazul”, Școala Gimnazială nr. 5 ”AV. P. Ivanovici” Băilești, Școala Podari, Școala ”Traian” şi Școala Celaru.



Absolvenţii de gimnaziu au spus că nu le-a fost uşor să obţină un astfel de rezultat pentru că în acest an subiectele au fost mai dificile. În plus, elevii au spus că ar fi nevoie ca la Limba rmână să se mai scoată din tematică. „Subiectele au fost mai dificile în comparaţie cu anii anteriori. Şi materia este multă, mai ales la Română. La acaestă disciplină sunt unele teme care nu au şanse mari să pice la examen şi cred că acele teme ar trebui scoase. Mă bucur că am reuşit examenul cu media zece şi sunt foarte bucuros”, a spus Vlad Andrei Ciutureanu, asbolvent al Şcolii gimnaziale „Eliza Opran” Işalniţa.