Joi, la Colegiul „Ştefan Odobleja“ a fost a treia zi de proteste. Elevii au ieşit în curtea unității pentru că nu au suficiente săli de clasă. Problema lipsei spaţiilor de învăţământ a agitat şi părinţii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu“, care au protestat joi pentru că au primit informaţii că o comisie a invetariat spaţiile şi numărul elevilor.

Profesorii spun că au fost prezentate două variante

Protestele elevilor în curtea Colegiului „Ştefan Odobleja“ din Craiova au continuat joi. A fost a treia zi în care elevii şi cadrele didactice şi-au manifestat nemulţumirea că nu au suficiente săli de clasă. Ei cer restituirea corpului de clădire care a fost dat Liceului „Voltaire“. Totodată, joi, reprezentanţii profesorilor, dar şi ai ISJ Dolj au participat la discuţii cu primarul Craiovei, pe tema lipsei spaţiilor.



„La discuţiile de la Primăria Craiova au participat profesori de la Colegiul „Ştefan Odobleja”, inspectorul şcolar general, juristul de la ISJ Dolj şi contabilul-şef al ISJ Dolj, primarul Craiovei şi reprezentanţi ai Direcţiei de Patrimoniu. Variantele prezentate au fost de a muta Liceul “Voltaire“ în curtea Şcolii „Obedeanu“. Cei de la primărie au spus că la “Obedeanu“ nu sunt suficiente clase. Au cinci-șase săli de clasă şi ar fi nevoie de 13. Şi atunci au făcut precizarea că ar trebui să construiască o altă clădire în curte Școlii „Obedeanu“, iar costurile ar fi de un milion de euro. O altă propunere a fost cea care priveşte Şcoala nr. 31 – structură a Şcolii “Nicolae Romanescu““, au povestit profesorii de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ din Craiova.

Nu au fost fixate noi termene



Dascălii de la Colegiul „Odobleja” au spus că nu a mai fost fixată o nouă întâlnire sau termene pentru a soluţiona problema.

„Nu s-a mai stabilit nici o întâlnire cu primăria. Nu s-au fixat alte termene. A rămas ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj să mai trimită documentaţia cu soluţiile. Şi a rămas ca cei de la primărie să vorbească şi cu reprezentanţii Liceului „Voltaire””, au precizat profesorii. Aceştia au spus că în perioada următoare vor continua activitatea fără clase suficiente. „Deocamdată, cursurile le vom continua în acelaşi condiţii. Nu avem suficiente săli de clasă. Am decis în Consiliul de Administraţie al şcolii să facem ore şi în amfiteatrul şcolii. Probabil se vor mai face câteva săliu de clasă, dar dacă facem rost de două-trei săli nu s-a rezolvat problema. Avem nevoie de 15 săli în care elevii să îşi facă orele. Altfel, elevii vor tranzita din nou curtea şcolii pentru a merge la laboratoare. Această situaţie deja nu mai este pe placul liceenilor. Ei nu mai acceptă să meargă cu ghiozdanele în spate în fiecare pauză, de la o sală la alta“, au mai spus profesorii.

Părinţii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu“ au protestat joi pentru că au primit informaţii că şcoala ar putea pierde una din clădiri

O posibilă relocare a Liceului „Voltaire“ la Școala nr. 31 – structură a Şcolii „Nicolae Romanescu“ din Craiova – a făcut ca părinţii elevilor să protesteze. Aceştia s-au adunat joi în curtea unităţii de învăţământ şi au spus că au informaţii că a fost o comisie care a inventariat spaţiile şi a solicitat numărul elevilor din școală.

„Au venit şi au inventariat spaţiile acestei şcoli pentru că ar vrea să mute Liceul „Voltaire” aici. Asta ar însemna să nu se mai înveţe într-un singur schimb, ci în două schimburi. Nu putem acepta să ne luăm copiii acasă seara, la ora 20.00. În plus, nici nu ar fi suficiente clase. Dacă ar vrea clădirea Şcolii nr. 31, acolo învaţă 400 de copii, sunt 20 de clase şi nu ar fi suficiente săli. Sunt 16 săli de clasă. În clădirea Școlii 31 se face și after-school. Ştim că directorul unității a fost chemat la discuţii şi aşteptăm un răspuns“, au spus părinţii.



Managerul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu“ a precizat că a fost informat că spaţiul respectiv nu ar fi potrivit pentru relocarea Liceului „Voltaire“. „Am primit informaţia că, în urma verificărilor făcute la mai multe unităţi şcolare, printre care şi Şcoala 31, nu au fost identificate spaţii potrivite pentru relocarea Liceului “Voltaire“ din Craiova“, a spus Doru Tudorache, directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu“.

Ce spune primarul Craiovei

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a precizat că în timpul discuţiei cu profesorii de la „Odobleja“ s-a citit raportul comisiei care a verificat spaţiile indicate de cei de la colegiu. „La întâlnire s-a citit raportul comisiei care a verificat spaţiile indicate de cei de la „Odobleja”. S-a stabilit câte săli de clasă sunt. Le-am transmis că modul de desfăşurare a orelor nu este atributul primăriei, ci al ISJ Dolj. Doar ei pot stabili dacă există un excedent de săli de clasă la Şcoala 31. Cei de la Şcolile 31 şi 29 au creat un atac de panică artificial şi le-am spus că nu se pune problema să intre “Voltaire“ peste ei. Se vorbeşte de acest Liceu „Voltaire” de parcă ar fi un virus“, a spus primarul Craiovei.

Săptămâna viitoare vor fi inventariate spaţiile excedentare din şcoli



Mihail Genoiu a mai precizat că de săptămâna viitoare se vor inventaria spaţiile excedentare din toate unităţile şcolare din Craiova.

„În reţeaua de învăţământ din Craiova sunt foarte multe spaţii excedentare. De săptămâna viitoare, o comisie va verifica toate şcolile şi liceele din Craiova pentru a vedea câte sunt, iar ISJ se angajează să pună la dispoziţie numărul de elevi pentru a trage o concluzie. Nu ştiu cât va dura acest proces, dar luni ni se va prezenta graficul de verificări. Eu fac tot ce pot şi am o mare deschidere în privinţa spaţiilor, dar nu şi a orelor de clasă. Eu am încercat să rezolv problema pe cale amiabilă, dar mai mult de atât nu am în atribuţii. Din câte am înţeles de la ISJ Dolj, sunt foarte multe spaţii excedentare la Colegiul “Odobleja““, a mai spus primarul Craiovei.

Acest conflict nu mai trebuie întreţinut



Mihail Genoiu a subliniat că între profesorii de la Odobleja şi Voltaire conflictul este atât de mare că au ajuns să ceară să fie separaţi de gard.



„Am încercat să temperez această stare de tensiune pentru că şi cei de la “Odobleja“, şi cei la de la „Voltaire“ sunt tot copiii noştri şi nu pot gândi doar pentru unii dintre ei. Nu înţeleg această stare de tensiune şi am încercat să le spun că nu au nici un conflict unii cu alţii şi că nu este o competiţie între ele. Acest conflict nu mai trebuie întreţinut pentru că s-a ajuns în situaţia în care “Odobleja“, de exemplu, are două săli de sport şi nu acceptă ca alţii să-şi facă orele de sport într-una dintre ele. Au ajuns până acolo încât şi unii, şi alţii au cerut un gard de separare între cele două clădiri, deşi sunt în aceeaşi curte“, a mai precizat primarul .

Colegiul „Ştefan Odobleja“ este în proces cu Consiliul Local Craiova pentru a anula hotărârea privind acordarea unei clădiri Liceului „Voltaire“. Procesul se desfășoară la Tribunalul Dolj, iar următorul termen este luni, 16 septembrie.