Cea de a doua zi de şcoală a fost, de fapt, o nouă zi de proteste şi nemulţumiri pentru elevii şi profesorii de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ din Craiova. După prima oră de curs, din lipsa sălilor de clasă, cursurile s-au întrerupt. Apoi, soluţia găsită a fost ca elevii care nu au săli de clasă să facă orele în curtea unităţii şcolare. Potrivit profesorilor, liceenii vor face orele în aer liber şi zilele următoare.

Elevii de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ din Craiova au ieşit ieri, după prima oră de curs, în curtea unităţii şcolare. Acesştia au protestat pentru că nu au săli de clasă în care să înveţe. Problema spaţiilor a apărut după ce, anul trecut, administraţia locală a dat un corp de clădire unui alt liceu. Ei spun că în tura de dimineaţă învaţă 31 de grupe şi au 16 clase.

Orele la Colegiul „Odobleja” au ajuns de 40 de minute

În aceste condiţii elevii se mută din clase în laboratoare. Ei spun că în pauze migrează dintr-o clădire în alta. În plus, liceenii de clasa a XII-a au spus că din lipsa spaţiilor s-a ajuns ca orele să se diminueze.



„Nu avem săli de clasă şi situaţia asta este foarte delicată. Copiii stau aici pentru că nu au unde să intre. Nimeni nu vrea să rezolve această chestiune. Vom protesta până când ne vor da clădirea înapoi. Anul trecut a fost la fel, am stat mai mult cu ghiozdanele în spate, dintr-o clasă în alta. Sunt orele de 40 de minute, asta nu este posibil. Eu susţin bacalaureatul anul acesta şi nu mi se pare normal să avem ora de 40 de minute. La disciplinele de examen, cum ar fi istoria şi româna nu este timp de nimic“, a explicat Mirela Glăvan, reprezentanta elevilor în consiliul de administraţie al colegiului.



În fiecare pauză ne înghesuim pe holuri

Elevii spun că în fiecare pauză merg la toaletă cu ghiozdanele. „Protestăm pentru că nu avem săli de clasă. Mai avem nevoie de 16 săli de clasă şi suntem obligaţi să ne înghesuim pe holuri să căutăm mereu clasă, să plecăm din clădirea centrală, să mergem la laboratoare cu ghiozdanele. Mergem și la toaletă cu ghiozdanele şi nu este ok. Ni s-a spus că laboratoarele pot fi transformate în săli de clasă, dar ştim că au fost făcute cu fonduri europene și nu li se poate schimba destinația. Noi sperăm ca problema să fie remediată“, a spus Daniel Voinea, un alt reprezentant al elevilor.



Elevii au fost însoţi de profesorii de la clase în curtea şcolii.

„Elevii Colegiului “Ștefan Odobleja” din Craiova au refuzat să intre la ore din cauza faptului că nu au sală de clasă fixă repartizată pentru anul școlar 2019-2020 și nu mai sunt de acord să facă eforturile inumane din anul școlar precedent: fără pauze, deplasându-se între clădiri, cu ghiozdanul în spate la toaletă și la masă, indiferent de vreme. Sălile de clasă sunt insuficiente și sunt nevoiți să migreze oră de oră de la o sală la alta“, au spus cadrele didactice.

Soluţia găsită: Ore în aer liber şi manuale împărțite pe holuri

Profesorii au spus că lipsa spaţiilor este resimţită şi de elevii de clasa a IX-a.

„Nici o clasă nu are o sală fixă. Fiecare sală de clasă este tranzitată de mai multe grupe de elevi. Problema este că la şcoala profesională, unde avem şi învăţământ dual, la specializarea mecanic-electric, după ce fac orele de discipline teoretice, când ajung la discipline tehnice, o jumătate de clasă face oră de mecanică şi altă jumătate face oră specifică domeniului electric şi avem nevoie de două săli de clasă pentru o singură grupă. Sunt însă doar 16 săli de clasă şi 31 de grupe. Nu avem spaţii nici pentru discipline precum română, franceză. De exemplu, la clasa a IX-a, doamna profesoară nu are sală de clasă unde să meargă să predea“, a explicat un profesor diriginte.



După ce au protestat în curtea unităţii şcolare, profesorii şi elevii au găsit soluţia ca o parte din elevi să facă orele în liceu, iar alţii să facă orele în curtea şcolii, în aer liber.

„Protestul a fost de la ora 9.00 la ora 11.00. Am decis să facem cumva să reluăm activitatea educativă. Astfel, o parte din elevi au intrat în corpul central de clădire, iar cei pentru care nu am avut săli de clasă au rămas afară“, a spus un alt cadru didactic. Profesorii au spus că din lipsa spaţiilor au împărţit manualele şcolare pe holuri. „Sunt condiţii inumane, au ajuns copiii să îşi ia manualele de pe holuri! Acolo le împărţim cărţile, că nu avem săli“, a spus un alt cadru didactic.

Profesorii de la Colegiul „Odobleja” au fost chemaţi joi la Primăria Craiova

Situaţia lipsei spaţiilor a făcut ca unitatea şcolară să ajungă în aproximativ un an la al nouălea director. Profesorii care ajung manageri ajung să demisioneze. Ultima numire a fost făcută în urmă cu patru zile. Director este Ion Tănasie, care anterior a fost manager la Amărăşti. Profesorii spun că este al nouălea manager într-un an. În vacanţa de vară se ştia că pe postul de director ar trebui să vină profesorul Carmen Marcu, dar a renunţat la mandat. Profesorii speră ca soluţia la problemele lor să fie găsită de reprezentanţii administraţiei locale.

„Am fost mereu amânaţi de https://www.primariacraiova.ro/roPrimăria Craiova. Azi (marţi – n.r.) am primit de la Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova o hârtie prin care am fost anunţaţi că vom fi chemaţi la discuţii, joi, la ora 14.00. Până atunci noi ne vom continua activitatea în aceleaşi condiţii, cu elevii în aer liber. Vedem însă că e vorba doar de discuţii. Sperăm ca măcar după acea întâlnire să găsim o soluţie“, au spus profesorii.

Primăria Craiova: Am acţionat pe baza documentelor de la ISJ Dolj



Reprezentanții Primăriei Craiova spun că până acum au acționat pe baza documentelor transmise de ISJ Dolj.

„Așteptăm reprezentanții profesorilor și ai Inspectoratului Școlar Dolj, joi, la discuții. Toate deciziile pe care le-am luat până acum au fost pe baza documentației transmise de ISJ Dolj, din care reiese că la Colegiul „Odobleja“ sunt suficiente spații de învățământ pentru numărul de elevi existent. Profesorii de la acest liceu nu au depus până acum la primărie documente prin care să arate că nu au clase“, a declarat Lucian Prejbeanu, consilier al primarului Craiovei, Mihail Genoiu.

Strigăt şi de la Liceul „Voltaire“ la forurile superioare

În discuţiile referitoare la lipsa spaţiului de la Colegiul „Ştefan Odobleja“ apare mereu şi numele Liceului „Voltaire“, pentru că i s-a dat o clădire care a aparţinut Liceului „Odobleja“. Protestele din ultima perioadă au făcut ca şi managerul acestui liceu să dea un comunicat de presă, numit „Liceul “Voltaire” – dreptul la existenţă“, prin care anunţă că nu a făcut decât să respecte o hotărâre de Consiliu Local.



„Ca unitate școlară cu răspundere juridică, nu am făcut decât să respectăm o hotărâre a Consiliu Local, așa că din data de 30 august 2018, am intrat, nu fără dificultăți și împotriviri ilegitime din partea colegilor cu care împărțim curtea, respectiv, Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova, în pavilionul destinat liceului nostru. Din acel moment, singurul nostru obiectiv a fost să asigurăm mai departe performanța, calitatea în învățământul liceal doljean, încercând să facem abstracție de orice atac, direct sau indirect, adresat nouă. Considerăm că am respectat întru totul codul deontologic al cadrului didactic, scopul nostru fiind mai presus de confortul nostru personal sau lezarea imaginii unei alte instituții de învățământ“, se arată în comunicat.



De altfel, managerul cere în continuare sprijin forurilor superioare.

„În consecință, solicităm și în continuare sprijin din partea forurilor superioare, oferind, în schimb, garanția unui învățământ de calitate care să clădească, prin tinerii pe care îi formează, viitorul României de mâine! Ne cunoaștem pe deplin responsabilitățile și tot ceea ce ne dorim e dreptul de a exista, legitimat atât de absolvenții de gimnaziu care caută să se alăture spiritului echipei noastre, cât și de rezultatele remarcabile obținute de elevii cărora vrem să le dăm șansa de a se mândri, peste ani, că au făcut parte din primele generații ale unui liceu tânar, de elită: Liceul ”Voltaire” din Craiova!“, se mai arată în comunicatul semnat de managerul liceului, Dorina Loredana Popi.