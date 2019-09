Școala cu cei mai puțini elevi din județul Gorj se află în satul Hurez, care aparține de comuna Turcinești. Potrivit autorităților locale, la Școala din Hurez învață doar 7 elevi, la simultan.

Este vorba de câte unul în clasa pregătitoare și clasa I, patru elevi la clasa a II-a și o elevă în clasa a III-a. Învățătorul are vârsta de 64 de ani și se pregătește de pensie. Ion Popescu, din satul vecin, Rugi, încă se gândește dacă se va retrage din activitate sau va preda în continuare. „Condițiile sunt foarte bune. Condițiile le mai face și omul. Ceea ce se vede aici este exclusiv munca mea și a câtorva părinți. A mai fost un părinte care nu avea atunci copil și abia acum. Am venit cu un lambriu, lavabilă, picturi pe pereți. Arată foarte bine și este adecvată activităților didactice. În plus este școala cu cele mai puține costuri din comună”, a spus Ion Popescu, învățătorul școlii.

Puțini elevi

La Școala Primară din Horezu puteau să fie 9 elevi, însă regulamentul școlar nu permite unui învățător să predea la cinci clase simultan, ci doar la patru. Învățătorul a făcut un program special și susține că timpul alocat celor mici este mult mai mare față de școlile unde se predă în mod normal.

„Cu două clase fac română și matematică. Restul fac religie, educație fizică, muzică, abilități, dexterități. Unele devin ore comune și le facem împreună, indiferent de clasa în care se află. La ora 12.00 vine microbuzul și pleacă cei mai mari, clasele a II-a și a III-a și rămân cu clasa pregătitoare și clasa I, adică doi copii, două ore. Ne descurcăm”, a mai declarat învățătorul. Ion Popescu dorește să transforme o sală de clasă în sală de sport pentru a putea face orele de educație fizică și în sezonul rece.