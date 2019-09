Grădiniţa din Popoveni se va transforma în club pentru persoane vârstnice

„Am făcut turul de forţă la toate unităţile şcolare din Craiova. La grădiniţa din Popoveni am intrat în interior şi când am văzut plafonul lăsat în două clase şi am luat decizia să scoatem această unitate din circuitul educaţional. I-am comunicat acest aspect doamnei director şi a a luat act de acest aspect şi a hotărât ca în acest an şcolar să o relocheze la Şcoala gimnzială „Gheorghe Bibescu”.

După ce se vor termina lucrările de reabilitare şi extindere a Şcolii Popoveni, grădiniţa se va muta în această unitate, unde se construiesc două clase. În locul grădiniţei se va face Clubul Seniorilor care să răspundă nevoilor a 170 de persoane vârstnice din municipiul Craiova. Acesta va fi un loc destinat persoanelor de vârsta a treia, un spaţiu modern de relaxare şi socializare pentru persoanele din Craiova, fiind destinat stimulării intercomuniucării şi readucerii acestei categorii de persoane în viaţa socială proactivă”, a precizat Stelian Bărăgan.