Cadrele didactice de la Colegiul „Ștefan Odobleja“ trag un semnal de alarmă și spun că și noul an școlar stă să înceapă sub presiunea neajunsurilor. Dascălii susțin că au rămas fără suficiente clase după ce li s-a luat un corp de clădire pentru a fi dat Liceului „Voltaire“. Aceștia povestesc că s-a creat o adevărată harababură în școală pentru că elevii trebuie să învețe în laboratoare și că aproape în fiecare pauză se plimbă cu ghiozdanele în spate, ei trebuind să meargă cu ghiozdanele până și la toaletă. Profesorii se plâng că nu sunt ascultați de reprezentanții administrației locale și că au ajuns să caute dreptatea în instanțe.

Un grup de cadre didactice de la Colegiul Național „Ștefan Odobleja a venit la redacția cotidianului Gazeta de Sud reclamând faptul că de ceva vreme încearcă să ajungă la reprezentanții administrației locale în audiență și că de fiecare dată au așteptat în zadar pe holurile instituției. Profesorii susțin că tot ce își doresc este ca liceul să redobândească clădirea-pavilion, situată la poartă, pe care administrația a dat-o anul trecut Liceului „Voltaire“. Ei susțin că de anul trecut, de când au pierdut această clădire, nu mai au suficiente clase pentru elevi. Totodată, profesorii acuză reprezentanții administrației locale că fac presiuni prin adrese să renunțe la o clădire de laboratoare, care a fost realizată prin fonduri europene, și să o transforme în săli de clasă. „Încercăm de ceva timp să intrăm la primar în audiență, dar suntem ținuți pe holurile primăriei. Nu ne primește. Am vrea să vorbim pentru a rezolva problema spațiilor de la Colegiul „Odobleja“. Avem nevoie de încă 15 săli de clasă pentru elevi, pe care le-am pierdut odată ce ne-au luat corpul de la poartă și l-au dat Liceului «Voltaire». Acum ei ne cer să identificăm noi alte 15 săli de clasă. Ar vrea să renunțăm la un corp cu 23 de laboratoare și săli specializate, care a costat 800.000 de euro. Proiectul este în plină monitorizare. Nu putem face acest lucru. În plus, acolo avem laboratoare pentru diverse discipline“, a spus unul din profesori.

Sute de elevi pleacă în pauză cu ghiozdanul în spate

Cadrele didactice au explicat că nu pot anula laboratoarele și atunci au apelat la aceste spații pentru a face acolo toate orele de specialitate, numai că în acest fel s-a creat o harababură. „Noi suntem în situația în care la nivelul școlii avem 54 de clase, dintre care 31 învață dimineața. Avem doar 16 săli de clasă autorizate. Elevii fac în clasa lor doar disciplinele teoretice, româna și matematica, și apoi pleacă spre laboratoare. Suntem în situația în care într-o sală de clasă intră 13 colective pe săptămână. La fiecare pauză se rotesc spre laboratoare. Merg cu ghiozdanul până și la toaletă. Sunt 800 de elevi care se rotesc. Este un du-te-vino continuu în pauze. Nu mai spunem că orarul a fost făcut fără să ținem cont de curba de efort. Am redus până și ora la 40 de minute“, a explicat un alt cadru didactic.

Cinci directori într-un an

Cadrele didactice spun că presiunea pusă de administrația locală pentru transformare corpului de laboratoare în săli de clasă a făcut ca într-un an să se ajungă la al cincelea director. „Imediat ce s-a dat clădirea-pavilion către alt liceu, au început presiunile din partea administrației să se găsească alte 15 săli de clasă. Indicațiile au mers către corpul de laboratoare, amenajat și dotat pe fonduri eurone. Proiectul este în monitorizare până 2021. Nimeni din administrație nu dă semnătură ca să transformăm. Și atunci trebuie să își asume managerul și consiliul de administrație. Cine va greși, va și plăti. Și așa s-a ajuns ca această unitate școlară să nu mai aibă conducere stabilă. Suntem la cel de-al cincelea director. Ion Daniel a demisionat pe 26 septembrie 2018. A urmat Horia Nechita, în perioada 26 septembrie – 7 noiembrie, apoi Teodora Badea, în perioada 7 noiembrie – 17 aprilie, care a avut și concedii medicale pe mandat. Apoi a venit Mirela Ion, 17 aprilie – 31 august, și ea în concediu medical acum. De la 1 septembrie va fi Carmen Marcu, dar nu se știe. Director adjunct nici nu mai avem. Nu mai vrea nimeni. Managerii sunt puși de la ISJ Dolj să vină să ne închidă gura, dar vin, văd situația și pleacă. De vină pentru crearea acestei situații sunt și inspectorii școlari, pentru că transmit adrese că sunt spații în excedent“, au explicat profesorii.

Să renunțăm la laboratoarele de informatică în era digitalizării?

Cadrele didactice susțin că laboratoarele au stat la baza acreditării multor specializări și că la acest liceu susțin examenele de atestat și elevi de la licee din alte județe, care nu sunt acreditate. „La noi, pe baza laboratoarelor existente am obținut de la ARACIP acreditările. În această unitate școlară, pentru atestare pe specializări tehnice, cum ar fi electrician electronist auto, susțin examene și elevi de la școli din Vâlcea și Gorj pentru că acele unități nu sunt acreditate“, a mai spus un alt cadru didactic.

Din cele 23 de laboratoare, realizate pe fonduri europene, zece sunt de informatică. Profesorii spun că au primit indicații să diminueze numărul lor, dar nu pot face acest lucru în era digitalizării. „Avem zece laboratoare de informatică, cu 300 de calculatoare. De la primărie ne-au spus să mai renunțăm la ele. Să ducem calculatoarele în magazie. Nu se poate! Cum să renunțăm la informatică în era digitalizării. În administrație se vorbește de smart-city și noi aruncăm calculatoarele! Nici la alte laboratoare nu putem renunța. Avem aparatură care este montată. Nu putem să punem aparatura în dulapuri când sunt ore teoretice și să o scoatem iar să o montăm pe mese când sunt ore de laborator. Și sunt necesare orele de laborator. Sunt specializări la care avem minimum 20 de ore de laborator. Și sunt copii care învață! Anul acesta avem doar două medii sub 6 la admitere. Nu este nici un copil cu medie sub 5. Și absolvenții promovează bacalaureatul în procente care sunt în creștere anual“, spun profesorii.

Ce spun reprezentanții Primăriei Craiova

Nemulțumirile cadrelor didactice de la Colegiul „Ștefan Odobleja“ din Craiova sunt cunoscute administrației locale. Profesorii au cerut și în instanță ca hotărârea de consiliu local prin care li se ia o clădire pentru a fi dată Liceului „Voltaire“ să fie atacată. Procesul este pe rol și are termen chiar pe 9 septembrie, în prima zi a acestui an școlar. În plus, au făcut plângeri penale față de cei din administrația locală, dar și față de cei de la ISJ Dolj, pentru că au contribuit la luarea acestei clădiri, transmițând date eronate.

Viceprimarul Craiovei, Stelian Bărăgan, spune că până la tranșarea problemei în instanță derulează investiții la Colegiul «Odobleja», susținând că spații există. „Noi am fost de două ori numai în ultimele zile la “Odobleja“. În această unitate școlară se fac investiții. Am renovat grupurile sanitare, sălile de clasă, cantina. Se amenajează și alte săli“, a spus Stelia Bărăgan.

Întrebat de presiunea care se face din partea primăriei pentru a transforma spații din clădirea de laboratoare, viceprimarul Craiovei a precizat că „în această unitate școlară sunt spații și se poate dovedi prin contractele de închiriere. Spații sunt și în clădirea de laboratoare. Clădirea respectivă este prevăzută și cu săli de clasă. Depinde de profesori dacă vor să ducă elevii acolo“, a mai spus viceprimarul Stelian Bărăgan.