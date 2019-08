Sute de cadre didactice au fost prezente joi în amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, cu speranța că vor obține un post sau măcar câteva ore pe disciplină pentru anul școlar următor. La un moment dat, spaţiul din inspectoratul școlar a devenit insuficient pentru numărul participanţilor.

În judeţul Dolj, locurile la catedră sunt în continuare căutate chiar şi de tineri. Joi a fost prima şedinţă publică din luna august, care a fost destinată detaşării titularilor la cerere prin continuitate şi detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului. Tot joi a fost şedinţă publică pentru posturile pentru candidaţii care au obţinut medii peste 7 la concursul pentru ocuparea posturilor didactice, sesiunea din acest an. Pentru această şedinţă au fost publicate peste 100 de posturi întregi şi alte câteva zeci de norme. Concurenţa a fost destul de mare. Numai de la concursul din acest an sunt 370 de candidaţi cu note mai mari sau egale cu 7. La nivelul judeţului sunt şi alţi 562 de candidaţi cu medii mai mari sau egale cu 5. Cu aceste rezultate, cadrele didactice din Dolj s-a adunat joi în amfiteatrul inspectoratului școlar, care a devenit neîncăpător, ca să participe la ședințele publice de repartizare.

Decalaje de câteva ore la repartizare

Situația posturilor pentru profesori a fost reactualizată cu o zi înainte de şedinţă. Cu toate acestea, candidaţii care au avut note mari şi au ajuns să aleagă un post nu erau hotărâţi în privinţa alegerii. Astfel că au intervenit decalaje chiar şi de două ore în ceea ce priveşte programarea pe discipline. „Suntem de dimineaţă aici. Sunt mulţi participanţi. Aşteptăm pentru disciplinele de la ştiinţe sociale. S-a decalat mult şedinţa. Este ora 13.00 şi abia acum se fac repartizările la română, care trebuia să fie de la 11.30. Merge destul de greu. Unii îşi calculează în faţa comisiei distanţa până la şcoală şi atunci timpul de aşteptare pentru ceilalţi se prelungeşte cu mult“, a spus unul dintre participanţi.

O parte din profesori îşi aşteptau rândul pe coridor, de unde îşi monitorizau posturile. Unii dintre ei se arătau nemulţumiţi de cum se distribuie. „Au dispărut şi posturi din listă. Nici nu înţeleg cum. Şi se întâmplă exact la discipline la care nu prea sunt ore“, a explicat un alt cadru didactic.

Şedinţă publică şi azi



O parte din participanţi au plecat fără ore, deşi au avut note peste 7. „Am fost la română. Nu am luat ore, pentru că au fost câteva fracţiuni postate. Am auzit că mai sunt şedinţe publice“, a mai spus un alt cadru didactic.

Au fost prezenţi chiar şi profesori cu note din anii anteriori, care au aşteptat cu speranţa că vor prinde o catedră. „Am notă mare la concurs, de anul trecut, peste 8. Am venit şi azi, pentru că metodologia este destul de alambicată. La aceste şedinţe este important să fii prezent, să fii pe fază, că altfel nu te alegi cu nimic“, a spus un alt cadru didactic.

Şedinţă publică este şi vineri, 23 august, pentru cadrele didactice care solicită detaşare prin concurs specific.

Posturile sau fracţiunile de norme care vor rămâne neocupate vor fi scoase în şedinţă publică pe 26 şi 27 august. În cele două şedinţe publice sunt aşteptaţi şi candidaţii care au dat examen anul acesta şi au obţinut cel puţin media 5.