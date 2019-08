Absolvenţii de liceu au susţinut ieri prima probă scrisă a examenului naţional de bacalaureat. Examenul a fost la limba şi literatura română. În Dolj, la această probă s-au înscris peste 600 de candidaţi. La ieşirea din săli mulţi dintre ei au spus că subiectele din această sesiune au fost mai uşoare faţă de cele din vară.

În judeţul Dolj, pentru sesiunea de toamnă a examenului naţional de bacalaureat s-au înscris 1.302 candidaţi. O bună parte din ei au susţinut „examenul maturităţii“ şi în sesiunile anterioare. Prin urmare, ieri, la prima probă scrisă a bacalaureatului de toamnă, s-au înscris 676 de candidaţi.

Nu toţi au ajuns însă în bănci să susţină examenul. „În județul Dolj, în urma finalizării probei de limba şi literatura română, s-au centralizat următoarele date: 677 de candidați sunt înscriși să susțină proba. Au fost prezenţi 533 de candidaţi. 625 de candidaţi şi-au echivalat proba. Procentul de prezenţă a fost de 81,68%“, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.



Examenul s-a desfăşurat în trei centre, la Colegiul Național „Gheorghe Chițu“, Colegiul Tehnic Energetic şi la Liceul „Traian Vuia“ Craiova.

Ce cerinţe au avut candidaţii

La fel ca în sesiunea de vară, candidaţii au avut la dispoziţie trei ore ca să răspundă la cerinţele de pe foaia de examen.

De această dată, au avut, la primul subiect, un fragment din „Jurnal intim“ de Marin Preda, cu mai multe întrebări.



La al doilea subiect au fost două strofe din poezia „Amurg“ de V. Voiculescu şi de realizat un comentariu pentru a evidenţia ideea dintre relaţia poetică şi mijloacele artistice.

La ultimul subiect, cerinţa fost diferită. Absolvenţii de la profilul real şi tehnologic au avut de realizat un eseu în care să prezinte particularităţi ale unui text narativ aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui George Călinescu.

Absolvenţii de la uman au avut de realizat un eseu în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. La ieşirea din săli, candidaţii au spus că subiectele au fost mai uşoare decât cele din vară. „În vară am avut poezie, acum a fost mai multă proză. Pot spune că cel puţin la primele două subiecte de la această probă am reuşit să răspund. La ultima parte, la care am avut de ales între operele „Ion” sau „Enigma Otiliei”, nu am reuşit să scriu mare lucru. Am speranţe că voi promova însă proba, pentru că a fost mai bine“, a spus una dintre candidate, care a susţinut examenul la centrul de la Colegiul „Gheorghe Chiţu“ din Craiova.



Au fost şi candidaţi care încearcă de câteva sesiuni să promoveze bacalaureatul. „Am susţinut examenul şi în sesiunile anterioare. Am obţinut medii peste 5, dar nu am obţinut 6 şi am zis să repet proba la limba română. Am încercat şi acum. Nu prea am picat pe subiect, mai ales la ultima parte. Aştept să văd rezultatul final“, a spus un alt candidat.

Peste 800 de candidaţi la proba obligatorie a profilului

Cei mai mulţi candidaţi, în această sesiune de toamnă a examenului de bacalaureat, sunt la proba obligatorie a profilului, care se susţine la istorie sau la matematică. În judeţul Dolj, la această probă sunt înscrişi 892 de candidați. Examenul se va desfăşura vineri, 23 august. Luni, 26 august, va fi proba la alegere a profilului și specializării, la care sunt aşteptaţi 746 de candidați.



Potrivit calendarului, afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12.00-16.00.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 7 septembrie.