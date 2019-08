Număr de ore reduse pentru elevi

Credeți că nu mi-aș dori și eu sistemul ăla finlandez sau din Marea Britanie? În Ungaria știți câte cadre didactice sunt la clasele primare? Două: cadrul didactic care predă efectiv și cadrul didactic ajutător! Întrebăm ceea ce este la noi în sistemul de învățământ? Poate vedem ce se întâmplă în sistemele occidentale, da? Clasele unde sunt elevi buni, pot să aibă 30 de copii, dar acolo unde am elevi cu probleme, pot să fie și 5 și 6, ca să pot să le acord atenția necesară. La noi venim cu finanțarea per capita: Domnule, îmi pare rău, dacă aveți clase cu sub 15 copii, le desființăm, le radem, a mai arătat sindicalistul.