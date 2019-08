Anamaria Iacob este o candidată de media 10 la examenul naţional de ocupare a posturilor didactice din Dolj. A reuşit să obţină acest rezultat doar cu studiile liceale şi după un an experienţă la catedră. Anul acesta, Anamaria Iacob a susținut şi a şi promovat definitivatul. Tânăra nu va obţine post titularizabil deocamdată.

Anamaria Iacob, candidată la un post de educatoare anul acesta cu media zece, este absolventă a Colegiului Naţional „Ştefan Velovan“ din Craiova, promoţia 2018. A studiat la clasa de pedagogie şi imediat cum a ieşit de pe băncile liceului şi-a urmat vocaţia de educatoare. Şi în sesiunea anterioară a obţinut o medie peste 9. „Am susţinut titularizarea şi anul trecut şi am obţinut la proba scrisă 9,30, iar cu nota de la inspecţia şcolară am ajuns la 9,49. Am predat la Grădiniţa „Ion Creangă“ din Craiova. A fost un pic dificil la început până am câştigat încrederea părinţilor. Anul acesta am depus mai mult efort. Am folosit cărţi de metodică din liceu, materiale primite de la grădiniţă. Am citit cât am putut de mult. M-a ajutat şi faptul că am mai predat pentru că tot ce ştiam teoretic am corelat imediat cu exemple din practică“, a spus Anamaria Iacob.

Cadrul didactic a precizat că, în vederea pregătirii pentru examen, a contat foarte mult să ţină seama de materialele indicate la bibliografia pentru concurs. Pentru a obţine un rezultat maxim, Anamaria a folosit însă şi metoda proprie de învăţat.

„A contat foarte mult şi scrisul, şi aşezarea în pagină. Trebuie atinse toate cerinţele de la lucrare. Am încercat să ţin cont de toate cărţile indicate la bibliografie. Nu le-am găsit pe toate şi nici nu este nevoie de toate. Am făcut însă pentru fiecare temă de pedagogie câte un rezumat. La metodică, sunt importante practica şi experienţa. Este mai uşor să rezolvi subiectele din ceea ce ai făcut la clasă cu copiii. E mult mai simplu din practică“, a mai spus Anamaria Iacob.

9,02 la examenul de definitivat

În urmă cu câteva zile, Anamaria Iacob a susţinut şi examenul naţional de definitivat. Conform metodologiei, acest examen care dă cadrelor didactice dreptul de practică la catedră se susţine după un an de experienţă. Cadrele didactice au trei sesiuni la dispoziţie în care pot să susţină examenul gratuit. Nota minimă de promovare este 8. Anamaria Iacob a reuşit să promoveze şi definitivatul cu media 9,02. „A fost destul de simplu, nu au fost cerinţe care să ne pună în dificultate. Este prima dată când susţin acest examen“, a spus Anamaria Iacob.

Cu toate aceste rezultate, Anamaria Iacob nu va reuşi să obţină deocamdată post pe perioadă nedeterminată.

„Şi anul acesta voi opta pentru un post de suplinitor. Am fost dezamăgită de faptul că, în anul în care am obţinut media maximă, nu este nici un post vacant. Nu sunt posturi titularizabile nici în judeţele de lângă Dolj“, a mai spus cadrul didactic. Chiar dacă este la catedră, Anamaria Iacob continuă să studieze. Este şi studentă la Facultatea de Litere, la specializarea română-engleză.