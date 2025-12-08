(VIDEO) Spitalul ANASTASIA – Acolo unde grija pentru oameni întâlnește tehnologia viitorului

Craiova a trăit, vinerea trecută, un moment care nu este doar o inaugurare, ci o promisiune. Spitalul ANASTASIA și-a deschis porțile, aducând în oraș nu doar o clădire nouă, ci un loc în care oamenii sunt văzuți, ascultați și tratați cu respectul pe care îl merită. Pentru mulți pacienți, spitalul nu este doar o instituție medicală.

Este locul unde își pun speranțele, temerile și încrederea. Iar Spitalul ANASTASIA a fost creat exact pentru asta: pentru liniștea și siguranța fiecărui om care îi trece pragul. Craiova primește, astfel, o nouă promisiune pentru viitorul sănătății: un centru medical privat modern, complet avizat ISU, cu autonomie energetică de până la 20 de ore și cu funcționare în regim contractual CAS.

Trei centre de excelență sub același acoperiș

Un proiect medical integrat, creat prin reunirea a trei entități de prestigiu:

Centrul de Urologie Prof. Dr. Mitroi

Expertiză completă în diagnostic și intervenții urologice, de la ecografie și cistoscopie flexibilă până la chirurgie endoscopică și laparoscopică avansată (nefrectomie, prostatectomie, chirurgie pentru litiază etc.).

Centrul de Excelență în Rinologie

Un centru complex pentru ORL și chirurgie rinologică, de la proceduri minim invazive până la intervenții estetice și funcționale: rinoplastie, septoplastie, rinosculptură. Adresat atât adulților, cât și copiilor.

Clinica DM – Dermatologie & Estetică Dr. Mitroi

Dermatologie medicală, chirurgie dermatologică, estetică injectabilă, laser premium, terapii anti-aging și soluții naturale, personalizate.

Un spital gândit pentru oameni – cu grijă, rigoare și tehnologie

Spitalul ANASTASIA este construit pe 5 etaje, într-o viziune care pune pe primul loc atât confortul pacientului, cât și eficiența și siguranța echipei medicale.

Fiecare spațiu transmite grijă, calm și profesionalism – pentru că aici, tehnologia nu înlocuiește omul, ci îl ajută să fie mai bun.

Bloc operator „State of the Art” – excelență tehnologică și siguranță absolută

Două săli de operație ultramoderne, concepute după cele mai exigente standarde europene, dotate cu:

Mese de operație Maquet – precizie recunoscută internațional

Aparate de anestezie Dräger – administrare exactă a gazelor, ventilație avansată, monitorizare completă

Linie laparoscopică 3D 4K Olympus, optimizată pentru urologie, ginecologie și chirurgie generală

Echipamente endourologice de ultimă generație

Laser pentru litotriție – standardul modern în tratamentul litiazei urinare

Sistem de electrochirurgie și sigilare vasculară Thunderbeat

C-Arm pentru intervenții ghidate imagistic

Climatizare cu filtrare avansată, proiectată conform normelor europene pentru controlul contaminării microbiene

Aici, chirurgia nu înseamnă doar tehnică, ci și siguranță, precizie și încredere.

Saloane ATI și spații de internare

saloane ATI complet echipate pentru monitorizare continuă

camere premium, cu dotări hoteliere

sistem nurse-call pentru acces rapid la personal

monitorizare video în zonele medicale pentru siguranță suplimentară

Confortul pacientului este integrat în fiecare detaliu, pentru ca recuperarea să fie cât mai lină și sigură.

Cabinete de consultații

Șapte cabinete, complet echipate cu aparatură de diagnostic modernă, pentru evaluări rapide și precise.

Specialități medicale disponibile

Urologie

Consultații, ecografie, cistoscopie flexibilă, intervenții endoscopice, proceduri pentru patologia aparatului urinar inferior și superior, chirurgie laparoscopică avansată.

ORL – Rinologie

Consultații, investigații complete, tratamente minim invazive, chirurgie ORL, rinoplastie, septoplastie, rinosculptură, intervenții pentru adulți și copii.

Dermatologie & Estetică Avansată

Dermatologie medicală, chirurgie dermatologică, injectabile, laser premium, tehnologii anti-aging, lifting nonchirurgical.

Chirurgie generală & chirurgie ginecologică

În spatele ușilor impecabile nu se află doar tehnologie, ci medici dedicați care, în fiecare zi, își pun întreaga pricepere pentru binele pacienților.

Siguranță fără compromisuri

Un element esențial al Spitalului ANASTASIA este autonomia energetică de aproximativ 20 de ore, care asigură continuitatea actului medical chiar și în condiții critice.

Pentru pacienți, această dotare nu este un detaliu tehnic — ci garanția că, indiferent de ce se întâmplă în afara spitalului, înăuntru totul funcționează perfect. De asemenea, spitalul este complet autorizat ISU, oferind standarde de protecție moderne și sisteme antiincendiu performante.

Accesibilitate pentru toți – prin contract cu CAS

Pentru mulți pacienți, accesul la servicii private poate părea un vis. Dar, prin contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o parte dintre servicii vor deveni accesibile tuturor. Aceasta este una dintre cele mai importante vești pentru comunitate — medicina modernă nu trebuie să fie un privilegiu.

George Mitroi: O investiție în oameni

„Este un moment de sărbătoare, o zi specială. Am început acest proiect cu foarte multă teamă, teamă de nencunoscut, dar am învins cu calm şi muncă şi foarte mult noroc. pentru că exista, iar eu sunt exemplu. Nu este un capăt de drum, ci doar un început, poate mai greu decât cel de până aici, deorece trebuie să dovedim în fiecare zi că merităm încrederea. Nu mi se pare greu ce am de făcut, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac, iar Spitalul Anastasia este rezultatul acestui adevăr. Acest efort a fost făcut pentru oameni, pentru echipa medicală, pentru pacienţi. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi în acest nou început“, a declarat medicul George Mitroi.

De ce Anastasia

Explicaţia a oferit-o medicul Mihalea Mitroi. „Anastasia pentru că fiica noastra cea mică se numeşte aşa, dar si pentru semnificaţia sa. Numele provine din greaca veche şi înseamnă „ridicare“ sau „renaştere“. Proiectul a fost dezvoltat în jurul unor direcţii clare: alinierea la standardele moderne de infrastructură medicală, implementarea tehnologiilor actuale, echipă medicală competentă, responsabilitate instituţională faţă de comunitate. Veţi vedea că ne vom ţine de cuvânt“.