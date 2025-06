Goodwill Consulting propune cele mai bune soluții de finanțare a afacerii în 2025

Craiova a fost, joi după masă, gazda unui eveniment special, organizat la Hotelul Rocca Boutique. Goodwill Consulting, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru fonduri nerambursabile din România, a ales oraşul nostru pentru a-şi expune ideile şi pentru ca antrepenorii din zona Doljului să poată avea acces la cele mai bune soluții de finanțare și dezvoltare a afacerii.

Evenimentul a fost adresat antreprenorilor și managerilor de IMM-uri, reprezentanților companiilor care vor să investească în modernizare, firmelor care pregătesc proiecte și caută surse de finanțare, precum şi persoanelor care vor să înțeleagă mai bine mecanismele fondurilor europene.

Cu peste 17 ani de experiență, Goodwill Consulting a sprijinit mai mult de 3.500 de clienți în atragerea de peste 800 de milioane de euro pentru investiții în dezvoltare, modernizare și inovație. Printre clienții săi se numără companii precum Vel Pitar, Boromir, Râureni, Heineken, Continental, Michelin, Holcim, Pakmaya, Autonet, Nett Front, Emerson și Printmasters, cu proiecte de succes care au contribuit la dezvoltarea lor pe piață.

Network One Distribution (NOD) este principalul distribuitor de soluții IT&C din România, un partener de încredere pentru companiile care vor să integreze tehnologia în procesele de business – fie prin echipamente, infrastructură, securitate sau soluții digitale complete.

Oportunități de finanțare de neratat

Directorul operaţional al Goodwill Consulting, Răzvan Gălăţan, a discutat cu GdS într-un scurt interviu despre ceea ce înseamnă, cu exactitate, Goodwill Consulting şi ce aşteptări au de la antreprenorii doljeni.

GdS: Bună ziua. Pentru început am dori să ne spuneţi mai multe despre Goodwill Consulting şi ce le propuneţi craiovenilor interesaţi.

Răzvan Gălăţan: Vă salut. Goodwill Consulting este cea mai mare firmă de consultanță în accesare fonduri nerambursabile din România. Noi ne ocupăm de ideile antreprenorilor, le facem să prindă viaţă. De la o idee, noi ajutăm să primească această finanţare şi suntem alături de ei până când finalizează implementarea proiectelor. Aş vrea să le prezint craiovenilor oportunităţile de finanţare care sunt pentru a doua jumătate a anului. Totodată, doresc să le și spun că acum e momentul să profite. Acum sunt oportunităţi, sunt mai multe direcţii pe care pot porni, spre deosebire de anul viitor, când nu se ştie ce va fi.

Programe de finanţare speciale şi pentru craioveni

GdS: După multiplele conferinţe organizate în ţară, de această dată aţi ales să veniţi la Craiova. De ce aţi ales oraşul nostru şi ce aşteptări veţi avea de la antreprenorii şi managerii IMM-urilor doljeni?

R.G.: În primul rând, am ales Craiova pentru că avem un birou fizic aici. După cel din Cluj, cel de la Craiova este cel mai vechi. De asemenea, este mare, dezvoltat, cu mulţi colegi şi oameni devotaţi. În al doilea rând, Craiova este unul dintre oraşele dintr-un judeţ de tranziţie justă, pentru că avem nişte programe de finanţare speciale, care se aplică doar în şase judeţe din România, printre care şi în Dolj. Pentru noi nu e prima dată când venim în Bănie. Am mai avut conferinţe şi în trecut. Pot spune că mereu s-au născut proiecte frumoase şi de succes în urma unor astfel de conferinţe. Aşteptarea ar fi ca şi în urma acestui eveniment să se nască câteva proiecte frumoase, de impact pentru comunitatea locală.

Partenerii şi antreprenorii de calitate prezintă un interes mare

GdS: Consideraţi că parteneriatele de succes pe care le aveţi cu unele dintre cele mai mari companii din ţară sunt ca un boost de încredere pentru cei care deţin firme ceva mai mici?

R.G.: Avem două tipuri de parteneriate. Avem şi clienţi mari cu care colaborăm, precum şi parteneriate în care oferim soluţii concrete. De această dată suntem alături de Network One Distribution, care este cel mai mare distribuitor IT din România. Totodată, lângă noi îi avem şi pe cei de la BRD, unii dintre partenerii bancari. Avem, per general, parteneriate atât cu clienţi (sunt peste peste 3.500 de proiecte aprobate de-a lungul anilor de când ne-am înfiinţat), cât şi parteneriate prin care oferim un ecosistem complet clienţilor care pot avea acces atât la furnizori, cât şi la bănci care să le ofere finanţare pentru o parte eligibilă sau contribuţie proprie.

GdS: Cât de mult contează pentru voi să aveţi un public larg, care să interacţioneze cu voi în astfel de momente, la astfel de conferinţe?

R.G.: Îmi place extrem de mult să am parte de săli pro-active. Dacă primesc întrebări la final, înseamnă că lumea este interesată şi că s-a înţeles ceva şi sunt întrebări suplimentare. Din fericire, la majoritatea conferinţelor pe care le avem, sunt întrebări, sunt antreprenori interesaţi. Nu contează să fie mulţi din punct de vedere numeric, ci calitativ. Prefer o sală cu 50 de antreprenori reali, care să aibă capacitatea de a face proiecte, decât o sală cu 150 de persoane, dintre care trei sferturi să nu aibă neapărat habar despre ceea ce facem aici.

Citește și: Filarmonica „Oltenia” Craiova încheie ROOTS SEASON cu un spectacol grandios: „Filarmonica Show Off”