Anunț începere proiect „Digitalizarea All Instal SRL prin achiziția de echipamente“

ALL INSTAL SRL anunta lansarea proiectului cu titlul „Digitalizarea All Instal SRL prin achiziția de echipamente“ cod SMIS 333726 inscris in cadrul apelului PRSVO/241/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A8 – DIGITALIZARE ÎN FOLOSUL IMM-URILOR,

PRIORITATEA 2 – DIGITALIZARE ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR ȘI AL FIRMELOR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 14 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare respective 14.04.2025.

Obiectul specific al acestui proiect se concentrează pe digitalizarea întreprinderii prin achiziționarea de aplicații software și echipamente TIC. Acest demers are scopul de a îmbunătăți eficiența operaƟvă si de a moderniza procesele de business, în structura companiei.

Valoarea totala a proiectului este de 489.951,51 lei iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 370.551,54 lei.

Date de contact

Persoana de contact : Serban Alexiu Minel

Telefon: 0741099897

Email : [email protected]

Data : Mai 2025

ALL INSTAL SRL

all-instal.eu

[email protected]