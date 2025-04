“Realizarea unei investiţii iniţiale în vederea captării, tratării şi distribuţiei apei la ECOABAC SERV SRL”

MAI 2025

“Realizarea unei investitii initiale in vederea captarii, tratarii si distributiei apei la ECOABAC SERV SRL”

Cod SMIS: 323902

Societatea ECOABAC SERV SRL anunta inceperea etapei de implementare a proiectului cu titlul “Realizarea unei investitii initiale in vederea captarii, tratarii si distributiei apei la ECOABAC SERV SRL”, finantat de catreUniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin intermediul Autoritatii de Management – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului de investitie propus de ECOABAC SERV SRL vizeaza: dezvoltarea firmei prin achizitia de echipamente mai eficiente energetic, prietenoase cu mediul, dezvoltare care sa permita angajarea a noi persoane, ceea ce contribuie la sprijinirea obiectivului general al masurii privind cresterea capacitatii societatii de a face fata efectelor sociale asupra ocuparii fortei de munca, efectelor generate de obiectivele de mediu, in conformitate cu cele prevazute cu UE. Astfel, aceasta urmareste diverisificarea serviciilor, prin intraraea pe piata captarii, tratarii si distributia apei.

Proiectul pentru care societatea ECOABAC SERV SRL a semnat Contractul de finantare nr. 377/16.04.2025 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia are o valoare toatala de 5.725.453,29 lei si beneficiaza de o alocatie financiara nerambursabila in cuantum de 3.501.354,22 lei, aceasta se compune din valoare eligibila nerambursabila din FEDR/FSE+/FC/FTJ in valoare de 2.976.151,09 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national in valoare de 525.203,13 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, fiind cuprinsa in perioada 16 aprilie 2025 – 15 aprilie 2026.

Mai multe informatii privind proiectul “Realizarea unei investitii initiale in vederea captarii, tratarii si distributiei apei la ECOABAC SERV SRL”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Municipiul Craiova, Calea Bucuresti, 325C, judetul Dolj

Persoana de contact: Abagiu Adrian-Marius

e-mail: [email protected]

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027