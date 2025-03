Eveniment care va reuni lideri din domeniul resurselor umane, la Craiova

Liderii de HR din Craiova sunt invitați, pe 19 martie 2025, la noua ediție „MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices”.

Pe 19 martie 2025, BusinessMark organziează la Craiova o nouă ediție a evenimentului „MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices”. Evenimentul va reuni 14 lideri din domeniul resurselor umane, ce vor discuta despre cum arată strategiile de atragere a talentelor în contextul actual. Vorbim, astăzi, despre o transformare a modului în care lucrăm, atât ca urmare a pandemiei, cât și a ratei tot mai ridicate de adopție a tehnologiei în munca de zi cu zi. Skill-urile se schimbă, la fel și așteptările și prioritățile candidaților și angajaților.

În acest context, discutăm la Hotel Ramada din Craiova despre ce determină, în prezent, magnetismul unui brand de angajator. Între tehnici și valori, cum reușim să atragem talente pe o piață a muncii foarte competitivă? Mai mult, ce câștigă loialitatea angajaților? Cum utilizăm tehnologia în diferite arii ce țin de HR pentru îmbunătățirea rezultatelor? De la recrutare la employee experience, cum poate contribui o relație strânsă între departamentul HR și cel IT în atingerea obiectivelor de business, eficientizarea proceselor HR și chiar dezvoltarea unei abordări human-centric?

Evenimentul va avea loc în intervalul 08:30 – 14:30 și va include sesiuni de prezentări, discuții 1-to-1 și un panel de dezbatere.

Invitații ediției Magnetico Craiova din 2025 vor fi:

Mirabela Ionescu , HR Director pentru Ungaria, Polonia, România și Elveția, Nagarro

, HR Director pentru Ungaria, Polonia, România și Elveția, Nagarro Daniela Alexandru , Human Resources Manager, Magna Exteriors Craiova

, Human Resources Manager, Magna Exteriors Craiova Mihaela Trifa , Head of R&D HR, Continental Sibiu

, Head of R&D HR, Continental Sibiu Bogdan Radu , Manager Departament Planificare Resurse Umane, Distribuție Oltenia, parte a Grupului Evryo

, Manager Departament Planificare Resurse Umane, Distribuție Oltenia, parte a Grupului Evryo Alexandra Tecu , HR Manager, TMF România

, HR Manager, TMF România Luiza Banyai , Member of Romanian Council Board, Romanian Diversity Charter, People Experience Expert & Companies Transformation Advisor

, Member of Romanian Council Board, Romanian Diversity Charter, People Experience Expert & Companies Transformation Advisor Elena Georgiana Tita , Senior Talent Acquisition Specialist East Europe, Prysmian

, Senior Talent Acquisition Specialist East Europe, Prysmian Aurelian Chitez , Director of Sales, colorful.hr, SD Worx company

, Director of Sales, colorful.hr, SD Worx company Georgiana Andrei-Muntean , Director Comercial, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA

, Director Comercial, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA Anca Gurzu , Key Account Manager, Bringo

, Key Account Manager, Bringo Sorin Diulescu , General Manager, Jobwell

, General Manager, Jobwell Mihaela Colesnic , Tax & Legal Manager, colorful.hr, SD Worx company

, Tax & Legal Manager, colorful.hr, SD Worx company Anca Pucă , Sales Manager, UCMS by AROBS

, Sales Manager, UCMS by AROBS Leonard Rizoiu, Fondator & General Manager, leoHR

Moderator al evenimentului va fi Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

Evenimentul deschide seria de evenimente „Magnetico. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices” ce vor avea loc pe parcursul anului în 10 orașe și vizează: HR Managers, HR Directors, HR Business Partners, Talent Acquisition Managers, Employer Branding Managers, Culture Managers, Talent Acquisition Managers, Internal & External Communication Managers, HR, PR & employer branding consultants, General Directors, Team Leaders.

Pentru mai multe informații și pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să accesați pagina oficială a evenimentului sau să transmiteți un email la adresa: [email protected]. Ultimele bilete sunt disponibile la prețul standard de 500 RON + TVA, iar grupurile beneficiază de până la 20% reducere, în funcție de numărul de participanți înscriși.

Parteneri: colorful.hr, SD Worx, Continental’s România, MAGNA, Distribuție Oltenia parte a Grupului Evryo, UCMS by AROBS, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, Smartree, Jobwell

Partener de tehnologie: 4pay.ro

Partener de monitorizare: mediaTrust

Parteneri media: TVR Craiova, Gazeta de Sud, Jurnal de Craiova, Oltenia24, Spotmedia.ro, IQads, SMARK, PortalHR, Revista de HR, angajatorulmeu.ro, PRwave, digital-business.ro, Debizz, MATEK, Transilvania Business, Jurnalul de Afaceri, Global HR Manager, EventsMax, spatiulconstruit.ro, Ziarul 21, BusinessVoice, Club Economic, Economistul, România Durabilă, BusinessPress

