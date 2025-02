Impactul tehnologiei asupra timpului liber: de la streaming la jocuri online

Citește și află cum influențează tehnologia timpul liber, cum a modificat modalitățile de relaxare ale omului modern, care sunt trendurile și multe altele.

Cum influențează tehnologia modul de petrecere al timpului liber în perioada modernă?

În urmă cu peste 180 de ani, în 1876, era inventat primul telefon, acesta fiind momentul în care tehnologia începea să se contureze drept una dintre soluțiile utile pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Radioul este inventat în 1901, iar în anul 1927 este lansată prima formă de televizune, iar zece ani mai târziu apărea primul dispozitiv computerizat care folosea un sistem binar.

Ritmul de dezvoltare al tehnologiei se accelerează în anii următori, apărând tranzistorul (1947), computerul personal (1974) și internetul (tot în același an). Din acest moment, tehnologia începe să se dovedească extrem de avantajoasă pentru petrecerea timpului liber și ca sursă de relaxare. An după an, pe piața tehnologiei sunt lansate noi concepte și dispozitive care influențează modul de distracție al oamenilor.

Anii 2000 marchează crearea unui întreg sistem de divertisment bazat pe descoperirile și invențiile tehnologice, precum cazinourile online, despre care poți afla mai multe pe Cazinoro , dispozitivele pentru cărțile electronice (2004 – Sony Librie, 2006 – Sony Reader și 2007 – Amazon Kindle) smartphone-urile (2007 – iPhone și 2008 – Android) și altele. În ultimii zece ani s-au conturat noi tendințe pe segmentul distracției bazate pe tehnologie. Oare care sunt acestea?

Relaxarea în timpul liber: trecut vs. prezent vs. viitor

În trecut, oamenii aveau la dispoziție modalități de relaxare și petrecere a timpului liber care se bazau pe activitățile fizice asociate interacțiunii sociale. Printre cele mai populare variante de divertisment se numărau teatrul, opera, cinema-ul, competițiile sportive și alte activități precum ieșirile în parc, la restaurant, petrecerile, etc. Perioada actuală se caracterizează pe activități bazate pe tehnologie, precum divertismentul digital (jocuri video, streaming online, rețele de social media), concerte, competiții sportive, jocuri de noroc online și altele.

Datorită tehnologiei, activitățile de agrement beneficiază de multiple opțiuni de personalizare, dar au devenit și mult mai flexibile. Aplicațiile de pe telefoanele inteligente simplifică modul de selectare a opțiunilor de distracție de către utilizator, ceea ce înseamnă că, orice moment liber poate fi valorificat de către oameni. Există numeroase modalități de divertisment digital, de la aplicații de fitness, muzică și shopping până la jocuri online, lectură și vizionare filme și seriale.

În plus, în comparație cu activitățile din trecut, grație tehnologiei, oamenii nu mai sunt doar beneficiari ai divertismentului, ci au devenit o sursă de divertisment, aceștia având posibilitatea de a crea conținut și de a-l partaja cu ceilalți. De exemplu, rețelele de socializare precum Tik Tok, Facebook, Instagram sau YouTube, permit crearea și distribuirea de conținut propriu de către utilizatori.

Tendințele pentru viitor în ceea ce privește modalitățile de petrecere a timpului liber vor continua să fie legate de tehnologie. De exemplu, în materie de jocuri, atât video, cât și de noroc, tehnologiile VR și AR (realitate virtuală și realitate augmentată) vor juca un rol esențial în asigurarea bunei dispoziții a utilizatorilor. De asemenea, Inteligența Artificială va sta la baza viitoarelor modalități de divertisment din timpul liber al oamenilor.

Un exemplu în acest sens îl constituie tururile virtuale din industria turismului. Utilizarea serviciilor avansate de telefonie mobilă, din generația 5G și 6G, va deschide calea către dezvoltarea unor noi forme de relaxare în timpul liber. Astfel, oamenii vor avea la dispoziție din ce în ce mai multe activități care se vor baza pe relaxarea digitală, ceea ce va duce la scăderea nivelului de implicare fizică.

Reprezintă tehnologia inamicul relaxării bazate pe activități fizice?

Chiar dacă tendința omului modern este de a nu acorda atenția cuvenită mișcării fizice, preferând activitățile bazate pe tehnologie, în realitate, tehnologia nu este inamicul activităților care implică mișcarea. Dimpotrivă, în ultimii anii, tehnologia chiar oferă sprijin celor care își doresc să relaxeze combinând avantajele divertismentului digital cu cele ale mișcării, așa cum este cazul provocărilor Pokemon.

Prin urmare, tehnologia le va oferi oamenilor beneficii atât la nivel de relaxare digitală, cât și în ceea ce privește petrecerea timpului liber prin intermediul activităților fizice. Mai mult ca sigur că oamenii vor identifica în viitor cele mai bune modalități de distracție, bazate sau nu pe tehnologie.