„Construire imobil S+D+P+7+8 retras cu destinația de hotel și parcări la subsol și demisol”

Titlul proiectului: „CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+7+8RETRAS CU DESTINATIA DE HOTEL SI PARCARI LA SUBSOL SI DEMISOL”

Numele beneficiarului: MKS PROD SRL

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei structuri heteliere S+D+P+7+8retras, ce va oferi servicii de cazare si servicii auxiliare: de sanatate si relaxare, contribuind la dezvoltarea societatii MKS PROD SRL, cresterea durabila a localitatii si crearea de noi locuri de munca.

Valoarea totala a proiectului: 54.393.181,07 Lei;

Finantarea nerambursabila: 39.626.341,59 Lei;

Valoare contributiei europene(FTJ): 33.682.390,35 Lei;

Rezultatele proiectului

Rezultatele proiectului:

-Angajare personal – 81 angajați;

-Elaborare proiect tehnic, detalii executie si asistenta din partea proiectantului

-Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier

-Achiziție: Servicii pentru implementarea proiectului de investitii; Echipamente fitness si masa de masaj; Echipamente Bucătărie, Echipamente mobilier, frigider, tv si sistem all in one cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati; Echipament compost deseuri alimentare si masina de filtrare a uleiului alimentar; Sistem de gestiune, Site web cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, Servicii de informare si publicitate al proiectului de investitii conform cu MIV, Cursuri de formare profesionala continua pentru ospatari si cameriste; Audit financiar, Echipamente si dotari (neeligibil);

-Achiziția privind: constructia hotelului, amenajarea terenului, utilitati, organizare santier, stalpi pentru iluminat, echipamente tehnologice si montaj

-Transmiterea documentației de achiziție către OI PTJ – pentru serviciile de consultanță în scrierea proiectului;

-Achitarea de Comisioane si taxe aferente executiei lucrarilor;

-Depunerea cererilor de rambursare/plata în cadrul proiectului

Impactul proiectului: Implementarea proiectului va avea un real impact asupra cresterii contributiilor la bugetul de stat prin plata impozitului pe profit si plata cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala, la bugetul local prin plata impozitelor si taxelor locale, prin cresterea cifrei de afaceri, prin angajarea de personal, prin cresterea veniturilor societatii, a cifrei de afaceri si a profitului net.

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.12.2024 – 10.12.2026

Codul MySMIS: 319884

Date de contact:

MKS PROD SRL

Administrator: PIRJOL SIMONA-MIHAELA; Tel: 0766433273

Adresa sediu social: Simnicu de Sus, str. Craiovei, nr. 28,judeţul Dolj

E-mai: [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României