Demararea proiectului Demararea proiectului “Instalații electrice fotovoltaice pentru autoconsum-Top Gel Prod, comuna Cârcea, județul Dolj”, finantat prin AFIR din Fondul de Modernizare, in cadrul “Schemei de ajutor privind sprijinirea investitiilor în noi capacitaţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul

sectorului agricol și industriei alimentare”, avand contractul de finantare nr. CFMSES001011341700244/19.12.2024.

Obiectivul general al proiectului este promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, tintele stabilite in cadrul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum si cele stabilite in cadrul FM, prin cresterea ponderii de productie a acesteia din energie eoliana, solara.

Obiectivul proiectului este crearea unei instalatii fotovoltaice pentru autoconsum de 0,493 MW.

Indicatorii proiectului: