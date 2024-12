Lansarea proiectului „Construire spaţiu de depozitare, producţie şi comercializare furaje pentru animale“

Comunicat de presă privind lansarea proiectului Data: Decembrie 2024

„Construire spaţiu de depozitare, producţie şi comercializare furaje pentru animale“

SMIS: 320979

NDN INVEST GRUP SRL deruleaza incepand cu data de 01.12.2024, proiectul „Construire spaţiu de depozitare, producţie şi comercializare furaje pentru animale“, cofinantat prin Fondul pentru o

Tranzitie Justa, in baza contractului de finantare 36/205/PTJ_P3/12.11.2024 incheiat cu Ministerul

Investiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare

Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranzitie Justa.

Valoarea totala a proiectului: 27.636.148,75 Lei;

Finantarea nerambursabila: 17.394.951,62 Lei;

Valoarea contributiei europene (FTJ): 14.785.708,88 Lei;

Proiectul se implementeaza in Localitatea Rojiste, comuna Rojiste, judetul Dolj

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului: Obiectivul general consta in realizarea unei investitii initiale in cadrul societatii NDN INVEST GRUP SRL SRL prin construire unui spatiu de productie furaje pentru animale si dotarea cu active corporale si necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, cu scopul demararii activitatii vizate prin proiect si diversificarii produselor ce vor fi obtinute de catre firma cu produse noi ce nu au fost obtinute anterior – premisa a revigorarii si dezvoltarii economiilor locale si regionale, precum si cresterea competitivitatii si dezvoltarea societatii pe piata furajelor pentru animale.



Rezultatele proiectului: