(VIDEO) Misiune pentru 1 Decembrie: Salvăm Doljul frumos, votăm #PSD!

Împreună am transformat județul Dolj! Pentru că am vrut un județ cu drumuri bune, cu școli moderne și cu spitale noi, am atras fonduri europene fără precedent. Pentru că am avut nevoie de un aeroport mai mare, de platforme industriale și de centre sportive pentru performanță, am gândit proiecte unice în țară. Cu fiecare zi, județul nostru devine mai atractiv, mai dezvoltat, mai frumos!

Suntem datori să păstrăm calea sigură pe care avansează comunitatea doljeană! Duminică, prin votul nostru, suntem datori, în primul rând, să salvăm lucrurile bune pe care le-am construit împreună, să salvăm Doljul frumos, atractiv, dezvoltat. De 1 Decembrie, trebuie să ne unim în jurul proiectului pentru țară propus de PSD, dacă ne dorim ca parcursul nostru pozitiv să continue.

Împreună, mergem mai departe pe calea sigură pentru Dolj și pentru România!

CMF: 11240017