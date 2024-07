Cele mai mari formații rock din istorie

Muzica rock a câștigat inimile a zeci de milioane de oameni de-a lungul anilor. Există foarte multe variații ale acestui stil, de la soft rock până la hardcore metal. Indiferent de stilul preferat, există formații legendare care au scris istorie în industria muzicală.

Este destul de greu de întocmit un clasament al celor mai mari formații pentru că inevitabil asta implică și o doză de subiectivism. Îți propun totuși în continuare o listă a celor mai sonore nume din muzica rock a tuturor timpurilor:

Motorhead

Motorhead face parte din trupele rock britanice faimoase care au scris istorie la nivel mondial. Basistul Kilmister, chitaristul Wallis și toboșarul Fox au fost cei care au pus bazele formației în 1975.

Lemmy Kilmister este singurul membru care a rămas constant în proiect, el ocupându-se și de compunerea pieselor, dar și de versuri.

Motorhead a lansat peste 23 de albume de studio, 12 albume compilate, 10 sesiuni live de-a lungul unei prestigioase cariere care s-a întins pe parcursul a 4 decenii.

Dacă te uiți la wrestling, probabil știi deja că Motorhead este celebră în această industrie pentru că interpretează melodia de intrare în ring a lui Triple H, The Game.

Led Zeppelin

Led Zeppelin este adesea menționată ca “trupa rock”, unii considerând că adevăratul rock s-a născut odată cu ei. Înființată în anul 1968, trupa a avut 4 membri – John Bonham, Robert Plant, Jimmy Page și John Paul care au format o legătură foarte strânsă.

De-a lungul carierei, trupa Led Zepellin a reușit să producă o sonorizare și să cultive un stil unic care a modelat industria rock așa cum o știm astăzi.

Cunoscuți pentru hit-uri legendare precum “Stairway to Heaven”, “No Quarter” sau “Kashmir”, cei de la Led Zeppelin s-au bucurat de un succes major și datorită compozitorilor și celor care scriau versurile pentru ei.

Trupa s-a desființat însă după decesul toboșarului John Bonham în 1980, dar hiturile nemuritoare sunt ascultate și astăzi de fanii rockului clasic.

Au fost vândute peste 112 milioane de albume, iar cel mai bine vândut album este Led Zeppelin IV, cu peste 24 de milioane de copii în întreagă lume.

The Beatles

The Beatles nu este doar una dintre cele mai mari formații rock din istorie, ci și una dintre cele mai bune trupe a tuturor genurilor muzicale.

Formația a fost înființată în anul 1970 de 4 prieteni – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr.

The Beatles au fost pionieri ai stilului din multe puncte de vedere: compoziția, interpretarea, prestațiile live.

Cele mai faimoase albume ale lor sunt “Please me baby”, “Abby Road”, “Revolver” și “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club”, cu zeci de premii câștigate.

The Beatles au reușit să vândă de-a lungul carierei peste 183 de milioane de albume, iar prima poziție în acest sens este ocupată de The Beatles (White Album) cu peste 24.5 milioane de exemplare vândute.

Queen

Freddie Mercury a asamblat una dintre cele mai mari trupe rock. Dovadă în acest sens este prestația inconfundabilă și imposibil de uitat din 1985 de la concertul Live Aid.

Queen a fost destinată încă de la început să fie o mare trupă rock. Freddie Mercury aducea nu doar o calitate vocală excelentă, ci venea și cu un vibe unic și avea o energie inconfundabilă pe scenă.

„Bohemian Rhapsody”, „We are the champions” și „Under Pressure” sunt doar câteva dintre titlurile cu care Queen a scris istorie în industria muzicală.

Calitățile vocale are lui Freddie au stabilit un standard destul de ridicat. Din păcate, solistul formației s-a confruntat cu probleme de sănătate, încetând din viață în 1991. Chiar și așa, colegii lui de trupă au continuat, ducând mai departe moștenirea lăsată de regretatul solist.

Pink Floyd

Syd Barret este cel care a pus bazele trupei Pink Floyd în anul 1965. Cu toate acestea, trupa și-a atins potențialul maxim abia în 1968, moment ce a coincis însă și cu plecarea lui Barret din proiect.

Proiectul Pink Floyd a fost redefinit, iar trupa îi avea acum pe Roger Waters, David Gilmore, Richard Wright și Nick Manson.

Formația și-a redefinit și stilul dar și interpretarea. Au colaborat cu diverși textieri, iar succesul a venit rapid. Spre exemplu, cele mai tari albume ale lor („Dark Side of The Moon”, „Wish You Were Here”, „Animals” și „The Wall”) au zeci de milioane de copii vândute la nivel mondial.

În total, Pink Floyd are peste 75 de milioane de albume vândute. The Wall este cel mai de succes album, cu peste 24 de milioane de exemplare cumpărate de fanii trupei.

Rolling Stones

Rolling Stones iese în evidență nu doar prin numărul mare de albume vândute, dar și prin longevitatea proiectului. Trupa a luat ființă în anul 1962 și a fost considerată vârful de lance în fenomenul care s-a numit atunci „invazia britanică a rockului” în Statele Unite și apoi la nivel mondial.

Surprinzător poate, proiectul continuă și în zilele noastre și livrează aceeași calitate muzicală, aceleași senzații unice pe scenele mari ale lumii și aceleași emoții.

Mick Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood sunt ultimii membri din formație și au încântat inimile a milioane de fani din întreaga lume.

“Gimme Shelter”, “Sympathy for the Devil” și “Paint it Black” sunt doar câteva dintre producțiile remarcabile ce poartă semnătura Rolling Stones.

Melodiile lor au fost folosite inclusiv în coloana sonoră a unor producții cinematografice de amploare.