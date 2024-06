Brandul românesc DY Fashion se extinde în offline și lansează primul său concept store în Craiova, cu o investiție de 60K euro. Pentru 2024, compania estimează o CA de 4.5M euro

DY Fashion colaborează impecabil cu un atelier de producție din Craiova pentru brandul propriu și vinde articole vestimentare de la branduri românești renumite pentru calitate. Astfel, DY Fashion oferă o alternativă superioară la produsele fast-fashion din Asia și susține economia locală de fashion, dar și moda responsabilă.

Brandul românesc DY Fashion face un pas important și se extinde în offline, lansând primul său concept store în orașul Craiova. Inaugurarea primului magazin fizic DY Fashion, localizat în ElectroPutere Mall Craiova, a avut loc pe 23 iunie.

Investițiile în lansarea concept store-ului din ElectroPutere Mall Craiova s-au ridicat la 60.000 de euro. Reprezentanții companiei se așteaptă la un trafic de 4.000 de clienți/ lună, vânzări de 150.000 de lei în medie pe lună și o creștere a businessului cu 10%. Cifra de afaceri estimată pentru anul 2024 este de 4.5 milioane euro. În cei 12 ani de la lansarea pe piață, DY Fashion a expediat peste 1.000.000 de articole și are peste 250.000 cliente.

Alegerea orașului Craiova pentru lansarea primului concept store a fost o decizie strategică, întrucât DY Fashion colaborează de la mulți ani cu un atelier de producție din această localitate pentru realizarea rochiilor create sub brandul propriu DY Fashion. De asemenea, compania DY Fashion promovează și comercializează branduri românești atât online, pe www.dyfashion.ro, cât și offline, în noul concept store din Craiova și astfel contribuie la susținerea economiei locale. DY Fashion este un brand românesc care încearcă să se adapteze pieței și să vină ca o alternativă mai bună la produsele fast-fashion din Asia, oferind o calitate superioară la prețuri accesibile, dar și soluții sustenabile în ceea ce privește producția de fashion.

“Nu a fost greu să alegem ca locație Craiova. Aici am găsit colaboratori de nădejde în a pune în practică ideile designerilor noștri, produsele sub brandul propriu DY Fashion fiind fabricate chiar în inima Craiovei. Vreau să menționez faptul că lucrăm cu un atelier de producție din Craiova ce are o echipă de 30 oameni pe care îi apreciem foarte mult, care merită toată stima noastră și a clientelor noastre. Nu putem ascunde faptul că orașul Craiova este unul plin de viață, pe gustul nostru, cu oameni frumoși, deschiși.

Noi dorim să facem lucrurile diferit și încercăm să găsim soluții în România, să ne adaptăm la piață și să venim ca o alternativă mai bună și de calitate la piața produselor ieftine ce vin din Asia. Am doar cuvinte de laudă la adresa producătorilor români din fashion, care muncesc mult și care încearcă să facă față tuturor problemelor actuale. Este greu, dar nu imposibil.

De altfel, noi creăm modă în mod responsabil, nu lansăm serii mari și utilizăm în creațiile noastre și țesături rămase din alte modele, pe care încercăm să le integrăm în noi propuneri de design, totul pentru a crea cât mai responsabil în raport cu mediul înconjurător”, spune Dragoș Aipu, co-fondator DY Fashion.

În cei 12 ani de la lansarea pe piață, DY Fashion a expediat peste 1.000.000 de articole și are peste 250.000 cliente mulțumite de achizițiile făcute de la brandul românesc din fashion. Extinderea în offline marchează o etapă importantă pentru compania românească, dar și un exemplu pentru piața locală de fashion.

“Pentru noi, deschiderea în offline reprezintă un pas important, un pas prin care ne dorim să venim mai aproape de clientele noastre și prin care să consolidam poziția brandului DY Fashion în piață. Ne dorim pentru clientele noastre experiențe unice și cât mai plăcute. Văzând materialele și probând articolele vestimentare, ne pot oferi feedback cu privire la produsele noastre și la tot ceea ce oferim în online”, spune Irina Aipu, co-fondatoare DY Fashion.

“După anii grei de pandemie, în care piața de fashion a fost greu încercată, ne-am dorit ca anul 2024 să reprezinte un nou început pentru noi. Ni s-a oferit această șansă la momentul oportun și am decis că este momentul să facem pasul către offline. Cu toții știm că DY Fashion este un brand orientat către zona evenimentelor, evenimente care anul acesta au luat startul la începutul verii. În urma analizelor de date, am observat că este o cerere mai crescută pe acest segment, pe zona de evenimente.

Investițiile în lansarea magazinului s-au ridicat la 60.000 de euro. Ne așteptăm la un trafic de 4000 de clienți / lună, o vânzare de 150.000 de lei în medie pe lună și o creștere a businessului cu 10%. Cifra de afaceri estimată pentru anul acesta, online și offline, ar fi de 4.5 mil euro”, spune Dragoș Aipu, co-fondator DY Fashion.

În ceea ce privește selecția de produse pe care clientele o vor găsi în concept store-ul din ElectroPutere Mall Craiova, Irina Aipu, co-fondatoare DY Fashion, spune: “În primul rând, vom aduce în atenția clientelor produsele care ne-au consacrat, adică zona de rochii, indiferent că vorbim de rochii de ocazie, de seară, office sau rochii pe care le poți purta în vacanță. Bineînțeles că vom diversifica gama de produse și cu pantaloni, bluze, cămăși, tricouri și accesorii, cum ar fi genți și încălțăminte”.

În primele două săptămâni de la deschidere, în perioada 23 iunie – 7 iulie, clienții vor beneficia de o reducere de 15% la orice achiziție realizată în concept store-ul DY Fashion din ElectroPutere Mall Craiova.

