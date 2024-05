Sală nouă de sport pentru elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”

Peste 1.000 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” din Craiova vor beneficia de o sală nouă de sport. Întinsă pe o suprafață totală de aproape 600 de metri pătrați, sala beneficiază de cele mai moderne echipamente și dotări.

Investiția a fost realizată de Primăria Craiova din fonduri europene și a constat în construirea unei săli de sport în suprafață de 387,12 mp, dar și a unei clădiri anexe întinse pe o suprafață de 194,53 mp, care include vestiare, grupuri sanitare, magazie și spațiu tehnic. Printre dotările cuprinse în proiect se regăsesc echipamente sportive, mobilier modern, sistem IT, dar și mijloace PSI.

„Investim permanent sume importante în școlile din Craiova, atât din bugetul local, cât și din surse externe. De această dată, vorbim despre o sală de sport modernă, unde peste 1.000 de elevi, dar și profesorii acestora vor beneficia de cele mai bune condiții, atât de siguranță, cât și din punct de vedere al calității echipamentelor. Banii pentru această investiție au fost atrași din fonduri europene, așa cum am procedat pentru absolut toate unitățile de învățământ de la care am avut solicitări din partea directorilor. Am reabilitat, în ultimii patru ani, toate bazele sportive și curțile unităților de învățământ ca să le deschidem comunității, iar elevii să aibă toate facilitățile în cadrul școlii în care învață. Investițiile în școlile craiovene vor continua, așa cum v-am obișnuit, indiferent că este vorba despre modernizări, dotări cu echipamente, reabilitări de baze sportive sau realizare de picturi murale. Anul acesta, alocăm peste 47 milioane de euro din bugetul Primăriei pentru infrastructura școlară”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Investiție derulată cu fonduri europene

Proiectul Sălii de sport de la Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica“ a fost finanțat prin fonduri europene și a avut o valoare de 3.356.050 de lei, cu TVA inclusă. Construcția sălii de sport are o structură din cadre metalice, înălțimea de 6 metri, acoperiș în două ape și învelitoare de tip sandwich.

Echipamentele sportive care dotează sala includ elemente de gimnastică, precum banca de gimnastică, capra pentru sărituri sau lada de gimnastică, masă de tenis, panouri de baschet cu inele cu sistem de prindere, porți de handbal, spalier, saltele, trambulină, mingi, plase și fileuri.

Inițiative de amploare pentru educație

Accesarea fondurilor europene pentru sistemul preuniversitar a fost și este una dintre cele mai importante misiuni pentru administrația locală. În funcție de axele deschise pentru domeniul educație și de solicitările transmise de către directorii unităților de învățământ, s-au realizat sau sunt în curs de implementare investiții din fonduri europene în valoare de peste 51 de milioane de euro. Astfel, 54 de unități de învățământ din Craiova beneficiază, în cadrul unui singur proiect european, de peste 8 milioane de euro, constând în dotări cu mobilier, echipamente sportive, echipamente de laborator și echipamente IT.

Pentru alte cinci colegii și grădinițe, Primăria Craiova implementează proiecte cu fonduri europene pentru reabilitare și dotare, astfel încât acestea să beneficieze de cele mai noi echipamente, de locuri noi de joacă și spații de relaxare, de dotări pentru sălile de clasă și laboratoare, reabilitări de instalații și extinderi, dar și de montarea de panouri fotovoltaice. Tot cu fonduri europene, este în curs de finalizare o altă sală nouă de sport, cu toate dotările necesare, și două creșe în cartierele Veteranilor și Romanescu, iar alte 23 unități de învățământ beneficiază de fonduri – din proiecte europene sau dintr-un împrumut acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – în vederea renovării energetice sau a reabilitării termice a acestora, proiectele fiind accesate și implementate de Primăria Craiova.

Finanțări nerambursabile pentru școlile doljene

Educația reprezintă un domeniu pentru care și Consiliul Județean (CJ) Dolj, condus de președintele Cosmin Vasile, a accesat în ultimul mandat sume-record din fonduri nerambursabile pentru derularea de lucrări sau asigurarea unor dotări moderne.

„Administrația municipiului și primarul Lia Olguța Vasilescu au pus educația pe lista priorităților investiționale, iar acest lucru se vede în fiecare dintre școlile din Craiova. De la renovarea și dotarea unităților de învățământ până la susținerea competițiilor școlare, toate reprezintă forme prin care municipalitatea susține viitorul copiilor și pregătirea lor pentru viață.

Consiliul Județean Dolj face același lucru pentru școlile din județ. Zilele acestea am semnat un nou contract care vizează furnizarea de echipamente sportive pentru 30 de școli incluse într-un proiect amplu de mobilare și dotare, inclusiv cu aparatură digitală, pe care l-am accesat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Mobilierul achiziționat prin acest proiect este deja în curs de livrare către școlile din județ, chiar în această perioadă. Tot la capitolul educație, pentru care Consiliul Județean Dolj a accesat fonduri nerambursabile din mai multe surse, se finanțează și dotarea a zeci de biblioteci din județul Dolj, inclusiv a Bibliotecii Județene «Alexandru și Aristia Aman», dar și achiziționarea a 49 de microbuze pentru transportul școlar“, a precizat Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj și candidatul PSD pentru un nou mandat la conducerea administrației județene.

