Farul Constanța este noua campioană a României: victorie de poveste cu FCSB

Farul Constanța este noua campioană a României. Echipa lui Gheorghe Hagi a primit trofeul cu o etapă înainte de finalul ediției 2022-2023, după victoria cu 3-2 în fața contracandidatei FCSB, care a condus cu 2-0 din minutul 17.

Înaintea rundei a 9-a, Farul erau cu un punct avans față de FCSB. „Rechinii” aveau nevoie de o victorie ca să devină campioni, însă nici alt rezultat nu i-ar fi scos din cursă, întrucât mai urma o etapă în care aveau să joace cu un CFR Cluj afectat de multe accidentări. De partea cealaltă, „roș-albaștrii” o întâlneau pe Rapid, o echipă gata „să își dea viața” pentru ca rivala să nu câștige campionatul.

Dar nici nu mai contează ce va fi în ultimele partide din cea de-a 105-a ediție a campionatului României. Totul s-a decis la Ovidiu, într-o atmosferă de sărbătoare creată de fanii care au umplut tribunele stadionului construit de Hagi.

O finală de campionat care rămâne în istorie

Meciul Farul vs FCSB și-a meritat pe deplin titulatura de „finală a campionatului”. Oaspeții au fost mai lucizi la început și trecut repede în avantaj pe tabela de marcaj, prin golul lui Șut (minutul 8). Nouă minute mai târziu, Compagno a majorat diferența reluând cu latul mingea pasată de Florinel Coman. După aceea, „roș-albaștrii” nu au mai putut ține de minge. Farul a atacat continuu și a întors rezultatul prin reușitele lui Mateus (minutul 42), Băluță (minutul 58) și Munteanu (minutul 86).

Cel mai probabil, pe teren vor fi trimiși „puști" de la Academie, care sunt pregătiți să câștige un loc în prima echipă, așa cum au făcut-o Adrian Mazilu, Borza sau Enes Sali, a cărui intrare pe teren a fost decisivă în derby-ul pentru titlu.

Cel mai bun atac din SuperLigă și cea mai tânără echipă

Până la partida de duminică seară, Farul fusese pe primul loc în SuperLigă 33 de etape din 38. Echipa lui Hagi avea cel mai bun atac din campionat, cu 71 de goluri marcate (s-au făcut 74 după confruntarea cu FCSB). În plus, noua campioană a avut cea mai scăzută medie de vârstă dintre toate echipele din acest campionat.

Iată cine a jucat în meciul decisiv contra bucureștenilor: Aioani (23 de ani) – Kiki (29 de ani), Artean (29 de ani), Larie (36 de ani), Borza (17 ani) – Grameni (20 de ani), Nedelcu (26 de ani), Băluță (24 de ani) – Mazilu (17 ani), Munteanu (20 de ani), Mateus (24 de ani). Rezerve utilizate: Sârbu (20 de ani), Boli (31 de ani), Enes Sali (17 ani), Vlad Morar (29 de ani), Casap (24 de ani).

Hagi: „Toată lumea din club, toți am jucat fotbal”

Căpitanul Ionuț Larie a ridicat trofeul pe fondul melodiei „We are the champions”, apoi s-a dezlănțuit un spectacol pirotehnic pregătit cu multe zile înainte. Hagi și elevii săi au petrecut ore bune după finalul partidei cu FCSB, iar sărbătoarea a continuat în ziua următoare, când echipa s-a plimbat pe străzile Constanței într-un autocar fără acoperiș.

„Orice titlu, orice performanță are frumusețea ei. Toată Constanța, toată Dobrogea e fericită acum. Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine.

Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor”, a declarat Gheorghe Hagi, care a strecurat un detaliu care poate că a făcut diferența între Farul și competitoare: „Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci”.