Ultimele zile de înscriere la Shakespeare School Essay Competition – ediția #15!

Dacă ai între 11 şi 19 ani, eşti pasionat de Limba Engleză, o vorbeşti fluent, eşti creativ şi stăpâneşti bine arta argumentării, te aşteptăm să-ţi demonstrezi priceperea în cadrul Shakespeare School Essay Competition!

Este vorba despre cel mai mare Concurs Naţional de Eseuri în Limba Engleză, cu participare gratuită, organizat anual de Asociația Shakespeare School pentru Educație şi dedicat elevilor de gimnaziu şi liceu din toată ţara.

Concursul, aflat la cea de-a 15-a ediție, se bucură de o mare popularitate în rândul tinerilor pasionați de limba engleză. În anul 2022 am atins un record al înscrierilor: peste 9.850 de eseuri din toate județele țării.

Anul acesta, am lansat o nouă provocare creativității!

Tema ediției 2023 este „Change ONE thing that you don’t like about our world”. Așadar, vă invităm să scrieți un eseu în limba engleză de 200-250 de cuvinte, prin care să ne spuneți care ar fi lucrul pe care ați dori să îl schimbați la lumea noastră.

Participanții își pot înscrie eseurile GRATUIT, online, pe SITE-ul competitiei , în funcție de cerințele celor două categorii de vârstă, 11-14 ani sau 15-19 ani.

Termenul limită de înscriere în concurs este 31 MARTIE 2023.

Concursul oferă celor 30 de finaliști numeroase premii, constând în cursuri de limba engleză la Shakespeare School, înscrieri gratuite la examene Cambridge, cărți, rechizite și multe alte surprize.

În plus, toți cei care intră în concursul național de creație în limba engleză vor primi o diplomă de participare, pe care o pot folosi pentru a-și completa portofoliul educațional.

Juriul este format din profesorii Shakespeare School, care selectează cele mai bune, originale și creative 30 de lucrări.Ierarhia finală a câștigătorilor este stabilită în urma unor scurte interviuri online, în limba engleză, cu finaliștii.

Diplome și distincții și pentru profesori, pentru susținerea și îndrumarea oferite participanților la competiție.

Primii 2 profesori cu cei mai mulți concurenți înscriși vor primi un Curs online de dezvoltare profesională pe platforma Cambridge One și un “Certificat de Excelență” oferit de Shakespeare School.

Toți profesorii de limba engleză din partea cărora se vor înscrie minimum 10 participanți la Shakespeare School Essay Competition 2023, vor primi un “Certificat de Merit”.

Trofeul Excelenței -Județul cu cel mai mare număr de participanți la competiție va primi Trofeul Shakespeare School Essay Competition.

Anunțarea câștigătorilor va avea loc pe data de 15 iunie 2023.

Proiectul își propune să stimuleze gândirea creativă, spiritul inovator, originalitatea și să motiveze tinerii să-și perfecționeze limba engleză.

“A fost primul an în care am participat la Essay Competition și am aflat în ultima zi că până seara trebuie să trimit eseul. Dacă eu am reușit să îl scriu într-un timp atât de scurt, ce oprește pe oricine altcineva să încerce? Nu aveți nimic de pierdut, concursul este gratis. O să dobândiți cunoștințe în plus despre cum se scrie un eseu, deci nu aveți nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Go for it!”, a declarat Samson Eduard, câștigătorul premiului al II-lea, categoria 15-19 ani, la ediția din 2022 a Concursului.

Mai multe detalii despre temă, regulament și înscriere pe www.shakespeare-school.ro , secțiunea Competiții, sau AICI.

Shakespeare School Essay Competition este un proiect național, cu participare GRATUITĂ, deschis tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsa între 11 și 19 ani (clasele V-VIII și IX-XII). Concursul este organizat de Asociația Shakespeare School pentru Educație, în parteneriat cu Shakespeare School, ISMB și 35 de Inspectorate Școlare, și se adresează tuturor elevilor din România, pasionați de limba engleză și cu real talent la scris.

Organizator: Asociația Shakespeare School pentru Educație

Sponsor principal: Shakespeare School

Sponsori: British Council , Cambridge University Press & Assessment , Fischer International .

Parteneri media:

Parteneri educaționali:

Asociația Shakespeare School pentru Educație , fondată în anul 2011, este o organizație non-profit ce are ca misiune sprijinirea tinerilor talentați să își urmeze pasiunile prin perfecționarea limbii engleze și ajutarea copiilor cu oportunități reduse să se dezvolte și sa învețe limba engleză.