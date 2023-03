Serviciu inovativ de screening şi diagnostic precoce al disfuncţiei miocardice asociată terapiei cancerului

COMUNICAT ÎNCEPERE PROIECT

SERVICIU INOVATIV DE SCREENING SI DIAGNOSTIC PRECOCE AL DIFUNCTIEI MIOCARDICE ASOCIATA TERAPIEI CANCERULUI / SISDPDMATC

COD SMIS 155958

CARDIO CHERATA S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, Strada THEODOR AMAN, Nr. 7, Bloc 97APT, Scara B, Ap. 3, Judet Dolj, derulează, începând cu data de 16.02.2023, proiectul „ SERVICIU INOVATIV DE SCREENING SI DIAGNOSTIC PRECOCE AL DIFUNCTIEI MIOCARDICE ASOCIATA TERAPIEI CANCERULUI / SISDPDMATC”, cod SMIS 155958, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 12/1.2.1.C ap.2/ 433/390709 din 16.02.2023 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1,123,431.91 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 988,448.32 lei.

Proiectul se implementează în localitatea CRAIOVA, str. Soimului, nr. 12, jud. Dolj, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta in perioada de implementare prin activitatile de cercetare industriala si dezvoltare experimentala un serviciu inovativ de screening si diagnostic precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului, ce are la baza rezultatele activitatii de cercetare realizate in cadrul tezei de doctorat a directorului de proiect cu titlul “DIAGNOSTICUL PRECOCE AL DISFUNCTIEI MIOCARDICE ASOCIATA TERAPIEI CANCERULUI PRIN UTILIZAREA ECOCARDIOGRAFIEI 2D, 3D SI SPECKLE TRACKING” .

Actualmente, la nivel international sau national nu exista un protocol standard de diagnostic precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului si nici un protocol de screening pentru aceste afectiuni, care determina o evolutie negativa a pacientului in tratamentul oncologic fie agravarea afectiunilor cardiace pana la deces sau prin incetarea tratamentului oncologic.

Metodele actuale de dignostic implica parcurgerea pacientului a mai multor protocoale a diferitelor specialitati dar si costuri ridicate generate de fiecare vizita la medicul specialist culminand cu reducerea motivatiei pacientului in urmarirea si tratarea eventualului diagnostic. Fiecare din specialitatile ce intervine in cazul unei afectiuni miocardice a pacientului sub tratament oncologic ofera tratamente specifice generale fara a particulariza in mod specific, pe baza unui protocol unitar, a disfunctiei miocardice asociate terapiei cancerului. Prezentul proiect propune exact definirea unui protocol unitar standard in diagnosticarea disfunctiei miocardice asociate terapiei cancerului.

Indeplinirea obiectivului general al proiectului va determina amploarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare la nivelul intreprinderii, situand CARDIO CHERATA SRL pe piata medicala din Oltenia ca o intreprindere inovativa, contribuind astfel la cresterea ponderii intreprinderii inovative in Romania comparativ cu media UE. Cresterea valorii cheltuielilor cu CD si finalitatea pozitiva din punct de vedere economic a acestora (concretizata in cresterea competitivitatii firmei pe piata medicala prin prestarea catre pacienti a unui serviciu inovativ) va contribui la atingerea obiectivului general al POC prin Actiunea 1.2.1: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere – “Cresterea investitiilor private in CDI”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obtinerea unui serviciu inovativ de screening si diagnostic precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului pana la finalul perioadei de implementare

2. Achizitionarea a 1 echipament cu specific medical in termen de 12 luni de la demararea proiectului, necesare pentru prestarea noului serviciu inovativ de screening si diagnoza precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului.

3. Aplicarea serviciului de screening si dignostic precoce al disfunctiei miocardice asociata terapiei cancerului pe un numar de 10 pacienti pana la sfarsitul perioadei de implementare

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Date de contact:

Nume persoană contact: DRAGU-CHERATA DIANA-ALEXANDRA – administrator

Institutie: CARDIO CHERATA S.R.L.

Telefon 0733674763, Fax -, e-mail: [email protected]

CARDIO CHERATA S.R.L.