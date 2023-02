Ești bărbat și porți brățări? Erori pe care ar trebui să le eviți

Multă vreme, în Occident, brățările nu au fost un accesoriu obișnuit pentru bărbați. De fapt, în trecut, singurele accesorii masculine pe care le vedeam erau ceasurile și unele inele. Brățările au fost primul pas în popularizarea brățărilor și în universalizarea utilizării lor, indiferent de sex.

Acum, mulți bărbați au devenit iubitori de brățări, iar aceste piese au devenit o parte esențială a ținutelor masculine și servesc pentru a da puțin mai multă personalitate look-urilor, oferind și alte modalități de a pune în evidență alte tipuri de materiale.

Cu toate acestea, atunci când poartă brățări bărbați, mulți bărbați pot face greșeli, cum ar fi purtarea a prea multe brățări sau alegerea mărimii greșite, ceea ce poate strica complet un look. Așadar, în rândurile de mai jos am decis să facem o scurtă listă a acestor greșeli și recomandările pe care le avem pentru a găsi cea mai bună modalitate de a integra bratari barbati într-o ținută.

Nu se potrivesc

Dacă ești un iubitor al brățărilor cu mărgele, sau a oricărui tip de accesoriu de altfel, concentrează-te pe culori și pe asortarea cu ținuta. În general, regula este ca culoarea brățărilor să se potrivească cu cea a curelei sau a pantofilor, dar există mai multe moduri de a profita de culori. O recomandare pe care o putem face este aceea de a folosi aceste brățări bărbați în culori precum albastru și maro, în diferite nuanțe, deoarece sunt cele care se combină cel mai des cu hainele comune din garderoba unui bărbat.

În mod similar, dacă porți brățări bărbați și ceasuri, chiar dacă acestea sunt pe brațe diferite, asigură-te că se potrivesc din punct de vedere al culorii. Albastrul și maro sunt ușor de asortat dacă ai curele în această culoare, în plus, se potrivesc de minune cu oțelul inoxidabil.

Potrivirea

Orice accesoriu de acest tip trebuie să se potrivească perfect pe încheietura mâinii, fără a fi liber, deoarece va atârna în acea parte a încheieturii, ceea ce îl va face inconfortabil și va interfera cu spațiul altor posibile accesorii, cum ar fi ceasul. De obicei, există diferite dimensiuni de brățări bărbați din care poți alege. Cele cu mărgele pot fi ajustate cu ață, dar altele ar putea fi mai complicate.

Dimensiunea

Când vine vorba de brățări bărbați cu mărgele, recomandarea este să cumperi o mărime mică și să le eviți pe cele mari, deoarece acestea sunt mai potrivite pentru ținutele feminine. De fapt, ar fi rar să găsești o astfel de brățară bărbați, deși există unele de dimensiuni mai mari. Preferăm să păstrăm lucrurile simple, pentru a nu intra în conflict cu ceasul sau cu articole precum jachete sau paltoane, care sunt atât de importante pentru ca o ținută să arate bine.

Porți prea multe

Clișeul „mai puțin înseamnă mai mult” se aplică și aici. Mulți bărbați optează pentru look-ul care acoperă o mare parte din braț cu brățări bărbați, iar adevărul este că nu întotdeauna arată bine. Este recomandat ca look-ul să fie simplu, cu o limită de până la 3 brățări bărbați (în cazul în care sunt toate subțiri), care totuși nu pot lua prea mult din ceas. În general, una sau două brățări bărbați pot fi suficiente, dar depinde de gusturile tale. Pe de altă parte, ceasul poate fi purtat pe cealaltă mână fără nicio problemă.

Nu te gândi la ocazie

Dacă iubești acest tip de accesoriu, probabil că îți dorești să îl porți tot timpul și, într-adevăr, poate fi purtat în aproape orice tip de ocazie (cu excepția ținutelor foarte formale). În decorurile serioase poți păstra simplitatea cu una sau două brățări bărbați într-o nuanță închisă (sau deschisă, în cazul costumelor deschise la culoare), în timp ce într-un look casual te poți lăsa în voia gusturilor tale. Pentru un look formal, o brățară discretă este cea mai bună. Pentru brățări bărbați, nu uita să le păstezi puțin mai serioase, cu un look formal.