Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Speranța din Drobeta Turnu Severin e în pericol de închidere!

La Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Speranța din Drobeta Turnu Severin, o inspecție periodică a Direcției de Sănătate Publică județeană, realizată în luna octombrie 2022, a condus la descoperirea unor abateri de la normele în vigoare privind alimentarea nevoilor copiilor cu dizabilități din centrul de plasament. Instituția a fost amendată cu 1.000 RON și cu un termen de soluționare a abaterii constatate de DSP. Anterior, centrul semnalase de mai multe ori lipsurile cu care se confruntă și ceruse ajutor.

DSP Mehedinți a constatat, la bucătăria centrului de plasament, lipsa unui sterilizator de biberoane care costă peste 6.000 RON. Produsul este considerat a fi indispensabil unei activități atât de intense precum cea din centrul de plasament de la Drobeta Turnu Severin. DSP a dat termen-limită centrului data de 05.11.2022 pentru a corecta situația, altfel fiind amenințați cu retragerea licenței de funcționare de către DSP.

În urma apelului centrului pentru ajutor, Asociația Speranță pentru România a oferit în data de 3 noiembrie 2022 sterilizatorul de biberoane centrului de plasament, astfel prevenind închiderea activității instituției! Donația realizată va ajuta ca 35 de copii cu dizabilități să aibă condiții de viață și de sănătate mult mai bune.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xxx2zS4Q3W0

Asociația apelează la generozitatea oamenilor pentru a susține în continuare centrul de plasament pentru copii din Drobeta Turnu Severin. Centrul încă are multe nevoi de acoperit, precum achiziționarea de paturi electrice rabatabile, saltele antiescare, perne antiescare, dulapuri pentru medicamente, mese mobile pentru copii, cărucioare de îngrijire a urgențelor etc.

Copilăria celor din casele de copii este lipsită de bucuriile mediului familial, dar este o formă de protecție socială a celor mai tineri membrii ai societății noastre, care nu au avut șansa unei vieți de familie obișnuite. În casele de copii, acești copilași beneficiază de tot ceea ce societatea poate să ofere într-un cadru legal și instituționalizat.

Pentru mai multe detalii despre Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Speranța, puteți intra în contact cu responsabilul campaniei de strângere de fonduri, Cristina Pîrv : [email protected] , tel: 0771190721

Pentru donații online cu cardul, prin Paypal, WISE si prin firma, puteți accesa linkul campaniei

Puteți ajuta Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Speranța prin donații rapide și transferuri bancare

Donații se pot face în conturile bancare deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK și Banca Transilvania.

