Încheiere proiect „DEZVOLTAREA DURABILĂ A FIRMEI SC BOGDAN BONIPLAST SRL”

SC BOGDAN BONIPLAST SRL, cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 169B, 2 camere din Pavilionul Administrativ (C7), judeţul Olt, cod poştal 230087, anunță încheierea proiectului „DEZVOLTAREA DURABILĂ A FIRMEI SC BOGDAN BONIPLAST SRL”, cod SMIS 131561, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Data începerii proiectului: 01.05.2019 (dată semnare contract de finanțare: 30.07.2020).

Data finalizării proiectului: 31.10.2022.

Valoarea totală a proiectului a fost de 984.139,19 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 661.606,17 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 562.365,24 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 99.240,93 lei).

Proiectul s-a implementat în Municipiul Slatina, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 169B, platforma betonată de 400 mp, hală metalică în suprafață de 300 mp, Judeţul Olt.

Obiectivul proiectului a constat în extinderea capacităţii unei unităţi existente, prin dotarea unui spaţiu de producţie nou cu echipamente necesare creşterii volumului de operaţiuni de fabricare a accesoriilor pentru reţelele electrice prin procedee de prelucrări prin aşchiere, strunjire, frezare, găurire, filetare (2562 – Operaţiuni de mecanică generală), fară schimbarea fundamentală a procesului de execuţie si creşterea competitivităţii economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficient a resurselor, in contextul actual al dezvoltării durabile şi in acord cu tendinţele europene.

Obiectivul general al proiectului este in deplină concordanţă cu obiectivul general al POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Achizitionarea urmatoarelor:

– Centru de prelucrare vertical – 1 buc.

– Centru de strunjire – 1 buc.

– Set de 2 panouri fotovoltaice – 1 buc.

– Servicii de consultanţă scriere proiect – 1 buc.

– Servicii de consultanţă management proiect – 1 buc.

– Informare si publicitate – 1 buc. (comunicat de presă începere şi încheiere proiect, placa permanentă, cate un autocolant pentru fiecare echipament achizitionat , afiş A2)

2. Creşterea numărului de angajaţi

Investiţia a prevăzut creşterea numărului mediu de salariaţi cu 5 persoane ca urmare a realizării investiţiei si menţinerea acestei creşteri pe intreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plăţii finale in cadrul proiectului).

Din cele 5 persoane angajate, una face parte dintr-o categorie defavorizată.

Proiectul implementat de către SC BOGDAN BONIPLAST S.R.L. are următoarele rezultate: achiziția de bunuri şi servicii (un centru de prelucrare vertical, un centru de strunjire și un set compus din două panouri fotovoltaice), achiziția de servicii de consultanță și informare și publicitate, precum și crearea de 5 noi locuri de muncă.

Astfel, proiectul implementat are impact la nivel local/regional cum ar fi: crearea oportunităților de noi locuri de muncă prin achizițiile făcute; dezvoltarea durabilă a zonei; atragerea de investitori străini într-o zonă deficitară din acest punct de vedere; implementarea tehnologiilor competitive pentru o inginerie nouă în domeniul fabricării accesoriilor pentru reţelele electrice; asigură pe termen lung o creștere economică durabilă din punct de vedere al mediului.

BOGDAN BONIPLAST S.R.L.

Date de contact: Persoana de contact: Răduinea Alexandru-Adrian – Administrator

Telefon: 0745633755

Email: [email protected]