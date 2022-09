A demarat proiectul CJ Dolj – „EU la muzEU”. Elevii din clasele a VI-a și a VII-a de la toate şcolile din Dolj vor beneficia, din această lună, de programul „EU la muzEU”, proiect iniţiat de Consiliul Judeţean (CJ) cu scopul de a promova valorile culturale din Dolj în rândul elevilor din județ.

Este vorba de un proiect aprobat de Consiliul Judeţean în luna martie, care presupune ca fiecare unitate de învăţământ din Dolj (din toate cele 110 localităţi, plus Craiova) să permită elevilor de gimnaziu (clasele a VI-a şi a VII-a) să viziteze, timp de o zi, instituțiile muzeale din Craiova aflate în subordinea CJ. Proiectul de vizite tematice gratuite are un buget anual de 350.000 de lei şi presupune pentru elevii din afara Craiovei transportul şi o masă caldă la Restaurantul „Flora“, aflat în administrarea unei societăţi deţinute de Consiliul Judeţean Dolj.

Programul a demarat din această săptămână, cu vizite la Muzeul Olteniei, cu cele cele trei secții ale acestuia: Istorie-Arheologie, Științele Naturii și Etnografie. Elevii din Dolj vor putea vizita însă şi Muzeul de Artă, dar şi Centrul „Constantin Brâncuşi“, ultima „bijuterie“ culturală a judeţului, inaugurat la finele săptămânii trecute. Circa 10.000 de elevi din judeţ vor beneficia în fiecare an de programul „EU la muzEU”, care va cuprinde, de anul viitor, încă o destinaţie unicat marca CJ Dolj: Casa Dianu – Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc. „Vrem să oferim acces la educație non-formală și ceea ce înseamnă cultură muzeală pentru cât mai mulți elevi din judeţ“, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

A demarat proiectul CJ Dolj – „EU la muzEU”. Cum au fost primele vizite

Muzeul Olteniei a primit, ieri, vizita unor grupuri de elevi de la şcolile din Ostroveni, Calopăr şi Orodel. Aceştia au făcut un tur al secţiei Istorie-Arheologie şi au aflat de la ghizi date despre istoria României, din cele mai vechi timpuri până aproape de zilele noastre.

A demarat proiectul CJ Dolj - „EU la muzEU” 1 de 15

„Avem privilegiul de a derula acest proiect «Eu la muzEU» şi pot să vă spun, din ce am constatat în aceste zile, că elevii sunt curioşi şi, în acelaşi timp, entuziasmaţi că vin aici. Cel mai mult îi atrag piesele de patrimoiu. Ştim cum sunt programaţi şi vin cu toţii, nu lipseşte nimeni. Practic, acum culegem roadele investiţiilor făcute de Consiliul Judeţean Dolj“, a spus Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei.

Cosmin Vasile: „Vrem să le arătăm copiilor ce înseamnă istoria, cultura şi civilizaţia românească“

Preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a anunţat că proiectul „EU la muzEU” va fi derulat în fiecare an, pentru ca toţi elevii din Dolj să aibă posibilitatea să viziteze muzeele din Craiova.

„A debutat un proiect adresat copiilor din clasele a VI-a şi a VII-a de la toate şcolile din judeţul Dolj. Deja am primit vizitatori de la mai multe şcoli din judeţ. Prin acest proiect dorim să facilităm accesul tinerilor din judeţ, implicit din Craiova, la muzeele noastre, la expoziţiile permanente de la Muzeul Olteniei şi Muzeul de Artă, pentru a le arăta ce înseamnă istoria, cultura şi civilizaţia românească.

Sunt aproape 10.000 de elevi pe care îi aşteptăm să ne treacă pragul, din toate localităţile judeţului Dolj, şi ne dorim ca an de an, acolo unde nu există posibilităţi, elevii să aibă şansa să vadă cum se prezintă instituţiile noastre de cultură. Sper să fie atraşi de ceea ce li se prezintă şi să-şi dorească să studieze pe viitor istoria sau arheologia, însă pentru ei aceste vizite reprezintă, oricum, un plus de cultură generală. Sper să le placă şi să le spună şi colegilor lor mai mici ce au văzut aici, pentru că vom continua acest program“, a afirmat Cosmin Vasile.

Preşedintele CJ Dolj a mai precizat că va fi luată în calcul şi varianta de a se organiza vizite pe şantierul de la Desa sau la castrul de la Răcari, pentru elevii din zonele respective, pentru a vedea cum se fac săpăturile arheologice.