Craiova, regal de frumuseţe

In seara zilei de 3 septembrie 2022 invitati de renume sau aflati la inceput de drum au adus in fata publicului craiovean, pe podiumul amplasat in Electroputere Parc, momentul de fashion al anului. Editia a XVII-a a evenimentului FESTIVALUL DE MODA Miss Royal Models ROMANIA a venit cu oameni valorosi, care au ramas de-a lungul timpului colaboratori constanti ai evenimentului, dar si cu nume noi de designeri, invitati internationali, hair-stylisti si make-up artisti care s-au facut remarcati prin arta lor.

Prezentatorul Rolland Toma a deschis seara de gala a festivalului, in jurul orei 19:00, cele opt prezentari de moda ale serii imbinate cu frumusetea fetelor ce au participat la concursul Miss Royal Models ROMANIA au smuls ropote de aplauze de la cele cateva sute de spectatori veniti sa vada pentru a XVII-a oara in Craiova, FESTIVALUL DE MODA Miss Royal Models ROMANIA.

Regalul de moda a inceput cu YVETTE DESIGN, o colectie destinata femeilor frumoase, pline de energie si mai ales romantice. Tanarul designer Ramona Draghici, descrie aceasta colectie ca fiind una realizata dupa gusturile ei si lucrate cu multa pasiune pentru frumos!

Evenimentul a continuat cu o colectie semnata de Wonder Wink by MED TEHNICA ce a fost conceputa pentru a face fata celui mai inalt nivel de performanta. Uniformele prezentat sunt confectionate din material respirabil care, in combinatie cu croiala ergonomica, indeplineste toate conditiile de care au nevoie cadrele medicale.

A urmat apoi prezentarea celor 12 concurente aspirante la titlul de Miss Royal Models Romania ce au defilat in tinute oferite de DOCARA CONF. Concurentele de anul aceste au fost : Radu Maria Alexandra din Curtea de Arges, , Pirjan Alexia Mihaela din Drobeta Turnu Severin, Prooroc Alexandra Mihaela din Dragasani, Rosca Alexia din Turceni, Ilie Diana din Turceni, Andronie Alessia Livia din Drobeta Turnu Severin, Precup Laura Tatiana din Oradea, Budai Gloria din Cluj, Danciu Romina Maria din Dragasani, Breje Andra din Cluj, Zamfir Ana Elena din Craiova, Petrache Jasmine Maria din Bucuresti .

In PREMIERA in Romania a urmat colectia Skin-X semnata de GEORGIA CHIONI din Grecia, ce a fost inspirata de o piesa de teatru premiata si scrisa de Georgia Chioni, numită „X”. Personajul protagonistului din piesa – Magda / Divine a fost sursa de inspiratie pentru intreaga colectie.

Colectia LIBERTY by MENTOR a fost urmatoarea prezentata si reprezinta o colectie creeata pentru a puncta in vremuri de temeri profunde, nevoia umana de LIBERTATE si incredere in individ. Colectia este realizata in urma interactiunii echipei Mentor cu tineri din structurile de aparare si nu numai. Incearca sa surprinda starea de spirit a unei generatii amenintata absurd de o lupta fara sens intr-un razboi pe care nu il inteleg si nu il doresc.

Diversitatea este punctul forte al festivalului de moda, asa cum s-a observat si in piesele din colectia semnata de Daniela Nita, creeatoarea brandului GENUINE CONCEPT, ce încurajează femeia modern către sinceritate și autoacceptare și o infuzează cu energie feminină, unicitate, sprijinind-o să nu-i fie teamă să-și arate vulnerabilitatea, fragilitatea, dar mai ales puterea lăuntrică.

Momentele ce au urmat cu siguranta au captat atentia domnilor prezenti la eveniment, dat fiind faptul ca a urmat proba de costume de baie a celor 12 concurente, oferite de BLD by Exclusive, si cea care a facut juriul sa observe formele perfecte ale concurentelor.

Evenimentul a continuat cu designerul SONIA TRIFAN a carei colectii a fost una plina de strălucire, glam și multa feminitate. Este o oda adusa femeii din România, femeie frumoasă, elegantă și plina de sex appeal.

A urmat ultima proba din cadrul concursului de frumusete, tinutele de seara oferite de DORYA, si proba care a facut juriul sa hotarasca cine va purta coroana de Miss Royal Models Romania pentru anul 2022.

Dark by FLORIN BURESCU, colectia anului 2022, a facut publicul sa patrunda intr-o lume a frumosului, a unicitatii si a perfectiunii. Negrul a predominat in aceasta colectie si a fost pus in valoare de material paietate manual, margelate, cu multe aplicatii si voaluri natural ce au oferit o nota sofisticata acestei colectii exclusive.

Ca incheierea regalului de moda sa fie pe masura asteptarilor, ANDREEA DOGARU a pus in scena o colectie desavarsita. „Dark side ” de inspiratie gotica a reprezentat o poveste despre frumusete si despre groaza, ce te invita sa experimentezi, te provoaca sa preiei puterea si sa fii tu persoana care decide.

Evenimentul s-a incheiat cu denumirea celei ce intr-un final a convins juriul ca merita sa poarte timp de un an titlul de Miss Royal Models Romania 2022, si anume Radu Maria Alexandra din Curtea de Arges.

„Am incheiat inca o editie de succes a evenimentului FESTIVALUL DE MODA Miss Royal Models ROMANIA, o editie in care am reusit sa aducem diversitate din toate punctele de vedere. Speram ca publicul prezent a apreciat cele mai noi colectii semnate de acesti designeri fabulosi. Va multumim pentru implicare si asa cum ne place noua sa spunem la finalul fiecarei editii: ne vedem la anul!” – Tom Cringureanu – General Manager Royal Models Agency