Voluntarii schimbării în bine: Neumarkt® și Let’s Do It România au strâns 840 de kilograme de deşeuri din Bucovăţ

Începând cu luna iulie, Neumarkt® și Let’s Do It România fac echipă pentru natură în mai multe zone din ţară, unde organizează acţiuni de curăţare a mediului alături de voluntari. Sâmbătă, o echipă de peste 80 de voluntari – 35 de angajaţi ai fabricii HEINEKEN din Craiova şi 48 de reprezentanţi Let’s Do it România s-a implicat în strângerea a peste 300 de saci de deşeuri din pădurea din Bucovăţ.

S-au strâns peste 300 de saci de deşeuri din pădurea din Bucovăţ

Inițiativa face parte din cea mai recentă campanie Neumarkt® – Bărbații pe care te poți baza, care încurajează comportamentele responsabile, inclusiv grija față de mediul înconjurător şi este a treia dintr-o serie de 4 evenimente planificate pentru acest an.

“Suntem parte din această comunitate şi vrem să contribuim activ la schimbarea în bine. Ne bucurăm să vedem cât de mulţi colegi aleg să se implice voluntar în acţiunile de curăţare şi cât de mult ne motivează rezultatele pe care le atingem împreună. Lăsăm această zonă mai curată decât am găsit-o, însă e nevoie în continuare de conştientizare, implicare şi de cât mai mulţi oameni pe care te poţi baza să aibă grijă de natură”, a declarat Alina Ţâru, Directorul fabricii din Craiova a HEINEKEN România.

840 de kilograme de deşeuri, echivalentul a 300 de saci de colectare

Deşeurile colectate sâmbătă de voluntarii participanți la acțiune au fost ulterior preluate de o companie de salubrizare.

“Ne bucurăm să vedem un interes din ce în ce mai mare pentru protejarea mediului şi le mulţumim tuturor celor care se implică voluntar. Prin educare şi iniţiativă, putem reduce cât mai mult deșeurile aruncate la întâmplare în natură şi vom continua să fim alături de cei care îşi doresc să fim mai aproape de acest obiectiv”, a declarat Iulian Tănase, Coordonator județean Let’s Do It România.

Acţiunile Neumarkt® și Let’s Do It România vor continua în perioada următoare şi în alte zone din ţară.