Anunt de finalizare proiect cu titlul: “Achizitie tablete pentru uz scolar cu conexiune la internet pe o perioada de 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitatii didactice, in cadrul comunei AMARASTII DE SUS, judetul Dolj“

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritoriala AMARASTII DE SUS, judetul Dolj

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este Achizitie tablete pentru uz scolar cu conexiune la internet pe o perioada de 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitatii didactice, in cadrul comunei AMARASTII DE SUS, judetul Dolj

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Dotarea Scolii Gimnaziale din comuna AMARASTII DE SUS, judetul Dolj cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei, astfel: 118 buc. tablete scolare, 17 buc.laptop, 14 buc. router wireless, 1 buc.tabla interactiva, 14 buc. camere web conferinta, 1 buc. sistem All-in-One, Necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice in mediul on-line in anul scolar 2021-2022.

2.Cresterea gradului de accesare a internetului in randul tinerei generatii si reducerea abandonului scolar în mediul rural, in contextul existentei si posibilei prelungiri a Pandemiei Covid-19.

3.S-a finalizat proiectul “Achizitie tablete pentru uz scolar cu conexiune la internet pe o perioada de 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitatii didactice, in cadrul comunei AMARASTII DE SUS, judetul Dolj “, COD SMIS 144693.

Rezultate obtinute : dotarea Scolii Gimnaziale din comuna AMARASTII DE SUS, judetul Dolj cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei, astfel: 118 buc. tablete scolare, 17 buc. laptop, 14 buc. router wireless, 1 buc. tabla interactiva, 14 buc.camere web conferinta, 1 buc.sistem All-in-One,

Necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice in mediul on-line in anul scolar

2021-2022.

Valoarea totala a proiectului: 307.307,59 lei

Valoare cofinantare UE: 251.861,45 lei

Valoare buget national: 38.519,99 lei

Data inceperii si finalizarii proiectului: 30.07.2021 – 30.07.2022

Codul MySMIS: 144693