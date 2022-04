Cognizant Softvision, unul dintre cei mai mari angajatori de tehnologie din România, recrutează activ în Craiova!

Lider global în domeniul IT și ingineria produselor software, Cognizant Softvision are studio-uri vibrante și în plină dezvoltare în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, București și Baia Mare. Compania a început recrutarea la nivel național la startul anului 2021, cu planuri continue de extindere în toată România.

Cognizant Softvision recrutează specialiști IT în Craiova și anunță că își propune să extindă eforturile de angajare în zona de sud a țării. Organizația se va concentra pe angajarea de ingineri software, în special experți în tehnologii precum Web (JavaScript, Ruby, Python, PHP), DevOps, Java, QA Automation & Manual, .NET, Mobile (Android, iOS, Cross Platform), Big Data, precum și Project Managers și Business Analysts.

„Cognizant Softvision se bucură de atenție și considerație în regiune”

Cu proiecte diverse de la branduri de renume și tehnologii de top, compania deja a adunat o echipă de developeri talentați în zona Olteniei, parte din comunitățile tehnice Cognizant Softvision. Modelul de lucru hibrid Studio eXperience al Cognizant Softvision, care are în centrul său flexibilitatea și capacitatea de a personaliza programul de lucru, precum și studio-uri care se potrivesc cel mai bine nevoilor individuale, permit organizației să recruteze în toată România și susțin promisiunea de angajator The Place To Be Now & Beyond.

Cognizant Softvision recrutează activ specialiști IT în Craiova

„În 2021, un an în care multe companii își redefineau locul de muncă, am reușit să recrutăm peste 1.000 de angajați noi în toată România, un reper semnificativ și un indicator puternic că Cognizant Softvision se bucură de atenție și considerație în regiune”, a declarat Alina Coroiu, HR Manager, Cognizant Softvision. „Decizia de a ne extinde la Craiova a fost un pas firesc în strategia noastră generală. Craiova este un oraș atractiv care oferă specialiști cu abilități tehnice excelente, dar este și un important hub universitar. Astfel, creșterea pentru noi pe această piață reprezintă o promisiune pe care o respectăm prin diversitatea tehnologiilor, segmentele de clienți pe care le deservim, experiența și oportunitățile pe care le oferim tuturor colegilor noștri.”

Despre Cognizant Softvision

Cognizant Softvision este dezvoltator de produse și servicii digitale, cu o istorie care a început în 1998, parte din grupul Cognizant din 2018. Organizația dezvoltă produse și soluții digitale de impact end-to-end care conectează brandurile cu clienții.

Cognizant Softvision recrutează activ specialiști IT în Craiova 1 de 2

Află cum Cognizant Softvision duce motto-ul “Intuition Engineered” la un alt nivel pe www.cognizantsoftvision.com sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Găsiți aici detalii despre oportunități de carieră în cadrul Cognizant Softvision România

https://www.cognizantsoftvision.com/job-search/ sau ne puteți trimite CV-ul la [email protected]