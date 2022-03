ANUNȚ LANSARE PROIECT

UGIR 1903 Filiala Dolj susține studenții să devină antreprenori

ID MySMIS: 142066

Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR 1903) Filiala Dolj, în calitate de Lider de parteneriat, implementează în asociere cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (UMF) în calitate de Partener 1 și cu Asociația Junior Chamber-Jeune Chambre Economique Oltenia– JC-JCE Oltenia, în calitate de Partener 2 începând cu data de 31.12.2021 proiectul “UGIR 1903 Filiala Dolj susține studenții să devină antreprenori”, ID MySMIS 142066.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Durata de implementare: Din 31.12.2021 până în data de 30.12.2023, pe parcursul a 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului:

sprijinirea pe parcursul a 24 de luni a dezvoltării de activități independente de către viitorii absolvenți de învățământ terțiar înmatriculați la Universitatea de Medicină și Farmacie, în special(UMF) si universitățile din Regiunea Sud-Vest Oltenia (SVO), în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu economic regional centrat pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Grup țintă:

Grupul țintă din cadrul proiectului „UGIR 1903 Filiala Dolj susține studenții să devină antreprenori”, cod MySMISS 142066 include un număr de 350 de persoane denumite generic „studenți” înmatriculați în special la UMF si în general la universitățile din Regiunea SVO, din una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență. „Doctoranzi (ISCED 8)” în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).

Partenerii si-au propus ca dintre cele 350 persoane:

minim 35% dintre cei 350 vizați sa fie de gen feminin;

minim 36 persoane sa aibă domiciliul in mediul rural (minim 13 persoane de gen feminin).

Activitățile principale:

A.1 Organizarea si derularea de programe de învățare prin experiența practica, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale, adresate studenților

A.1.1Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, metodologia de selecție a grupului țintă și a planurilor de afaceri ce vor fi

sprijinite în cadrul proiectului

A.1.2Selectarea grupului țintă

A.1.3Formare antreprenoriala pentru grupul țintă

A.1.4Selecția planurilor de afacere

A.1.5Organizarea și desfășurarea stagiilor de practica pentru antreprenorii cu PA selectat

A.1.6Consiliere, consultanta si mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

A.1.7Înființarea întreprinderilor

A.2. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea

unei afaceri

A.2.1Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

A.2.2Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate

A.3. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de

implementare a proiectului

A.3.1.Monitorizarea funcționării afacerilor dezvoltate in perioada de sustenabilitate

A.4. Management de proiect

A.5. Activitatea transversala de suport pentru Managerul de proiect

Proiectul își asuma un număr de 350 persoane (studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care min. 123 persoane de gen feminin si minim 36 persoane cu domiciliul in mediul rural. In plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:

23 Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant 38 locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de IMM-uri la 6 luni după terminarea sprijinului.

In cadrul proiectului, 23 de antreprenori urmează sa beneficieze de subvenții 100% nerambursabile, astfel:

2 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 5 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 100.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 484.350,00 lei /Plan de afaceri;

2 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 4 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 80.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 387.480,00 lei/Plan de afaceri;

5 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 3 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 60.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 290.610,00 lei/Plan de afaceri;

14 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 2 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 40.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 193.740,00 lei/Plan de afaceri.

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 9.086.411,90 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 9.068.778,79 lei, echivalentă cu 99,81 % din valoarea eligibilă aprobată. Minimum 65% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis), iar UGIR 1903 Filiala Dolj, în calitate de Lider de parteneriat, împreună Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova în calitate de Partener 1 și cu Asociația Junior Chamber-Jeune Chambre Economique Oltenia–în calitate de Partener 2 vor contribui cu 17.633,11 lei.

