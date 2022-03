Achiziție echipamente pentru creșsterea competivității SAICOR SRL

Anunt finalizare implementare proiect POR 2.1A, SAICOR SRL

Titlu proiectului: „Achizitie echipamente pentru cresterea competivitatii SAICOR SRL”.

Numele Beneficiarului: SAICOR SRL.

Obiectivele proiectului:

1. Achizitionarea de utilaje performante necesare realizarii lucrarilor de infrastructura canalizare apa.

2. Cresterea gradului de inovatie de serviciu si proces datorita utilajelor achizitionate.

3. Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati (5 noi locuri de munca) ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului, respectiv 3 ani.

Rezultatele proiectului:

1. Au fost achizitionate utilajele performante prevazute in proiect.

2. A crescut gradul de inovatie de serviciu si proces datorita utilajelor achizitionate in cadrul proiectului.

3. In perioada de implementare au fost angajate 5 persoane cu norma intreaga, inclusiv din categoriile defaforizate.

Valoarea totală a proiectului: 1.378.931,53 lei.

Finantarea nerambursabila 950.188,12 lei, din care contributie FEDR 807.659,91 lei.

Data inceperii proiect: 01.10.2020.

Data finalizare proiect: 30.03.2022.

Codul MySMIS: 131795.

Societatea SAICOR SRL anunta finalizarea etapei de implementare a proiectului cu titlul “Achizitie echipamente pentru cresterea competivitatii SAICOR SRL”, proiect derulat in Municipiul Craiova, Str. Girlesti, Jud. Dolj, in baza Contractului de finantare 6211/26.10.2020.

Impactul investitiei la nivel local consta in crearea de locuri de munca si dezvoltarea mediului de afaceri zonal.

Mai multe informatii privind proiectul “Achizitie echipamente pentru cresterea competivitatii SAICOR SRL”, puteti obtine de la sediul firmei situat in: Craiova, str. Aleea 1 Castanilor, nr. 12, jud Dolj Persoana de contact: Ovidiu Tranca Tel.:0766186714, e-mail: [email protected]

SAICOR SRL