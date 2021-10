Comunicat de presă finalizare proiect „DOTAREA FILM LOCATION SRL”

FILM LOCATION SRL, in calitate de beneficiar, a implementat, incepand cu data de 05.08.2020, proiectul cu titlul „DOTAREA FILM LOCATION SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, FILM LOCATION SRL a incheiat contractul de finantare nr. 5759 din 05.08.2020, cod SMIS 131350, cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabila a societatii FILM LOCATION S.R.L., prin diversificarea serviciilor oferite intr-un domeniu nou, competitiv – servicii de publicitate, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect au constat in dotarea cu echipamente necesare pentru crearea si proiectia materialelor publicitare, prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea cu echipamente necesare prestarii se servicii de publicitate, respectiv achizitia urmatoarele echipamente necesare pentru crearea si proiectia materialelor publicitare: – Videoproiector (2 buc.), – Ecran proiectie (2 buc.), – Server (2 buc.);

Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, panou/afis A2 temporar si placa permanenta, etichete autocolante pentru dotarile achizitionate;

Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – s-a creat 1 nou loc de munca permanent (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acesta fiind mentinut cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei

Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin achizitia de echipamente necesare pentru crearea si proiectia materialelor publicitare, semnarea a 1 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse a avut ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare a venit in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul servicii de publicitate, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, l-a constituit crearea unui loc de munca permanent in cadrul societatii.

Loc de implementare: Str. Grigore Procopiu nr. 11A, garaj, mun. Ramnicu Valcea, cod postal 240202, judetul Valcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Contractul de finantare – „DOTAREA FILM LOCATION SRL” – a avut o durată de implementare de 31 luni (data începerii proiectului: 10.07.2019; data finalizării proiectului: 31.01.2022) si o valoare totală 1.321.336,66 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 888.293,55 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 755.049,52 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 133.244,03 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.07.2019– 31.01.2022

Date de contact FILM LOCATION SRL:

Persoana de contact: DARIE VLAD, Administrator

Tel.: 0723259990; e-mail: [email protected]