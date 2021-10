Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Este prima fabrică sunliquid® la scară comercială pentru producția de etanol celulozic din reziduuri agricole.

Fabrica va procesa aproximativ 250.000 de tone de paie pentru a produce 50.000 de tone de etanol celulozic pe an.

Etanolul celulozic joacă un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor, așa cum este prevăzut de Comisia Europeană în Directiva privind energia regenerabilă (REDII).



Unitatea de producție contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă la nivel local și la creșterea economică a regiunii.



Podari, Craiova, 15 octombrie 2021 – Clariant, companie inovatoare axată pe produse chimice de specialitate, anunță finalizarea construcției fabricii sunliquid® pentru producția de etanol celulozic din Podari, România. Aceasta reprezintă un pas important în implementarea la scară comercială a tehnologiei sunliquid® și vine în sprijinul strategiei de afaceri a companiei Clariant, de licențiere a sunliquid®. Unitatea va deveni operațională în acest trimestru și va produce etanol celulozic din reziduuri agricole.



Conrad Keijzer, Chief Executive Officer la Clariant, a declarat: „Biocombustibilii și produsele biochimice produse din reziduuri agricole joacă un rol important în reducerea amprentei de carbon. Această investiție și comercializarea cu succes a acestei noi tehnologii reprezintă o etapă importantă pentru Clariant și o dovadă suplimentară pentru strategia noastră ambițioasă de creștere, condusă de inovații care contribuie la o lume mai durabilă.”



Investiția aduce, de asemenea, beneficii economice substanțiale regiunii. Prin aprovizionarea cu materii prime din surse locale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră poate fi maximizată. Deopotrivă, vor apărea noi oportunități de afaceri suplimentare de-a lungul lanțului valoric la nivel regional. Produsele derivate din procesul de producție vor fi utilizate pentru obținerea de energie regenerabilă astfel încât fabrica să fie independentă de sursele de energie fosilă.

Astfel, etanolul celulozic rezultat este un biocombustibil de generație a doua aproape neutru din punct de vedere al dioxidului de carbon. Pe lângă amestecarea în combustibilul convențional, bioetanolul oferă și alte oportunități de valorificare, putând fi folosit în produsele chimice cu o bază bio, precum și în combustibilul sustenabil utilizat în aviație.



“Este încurajator să vedem cât de mult am avansat de la începutul dezvoltării tehnologiei noastre sunliquid® în 2006. Tehnologia a fost implementată cu succes în unitatea noastră de producție pre-comercială în 2012. De atunci, Clariant a vândut cinci licențe de utilizare a tehnologiei sunliquid® în țări din Europa, dar și în China. Îndeplinirea acestei etape în România evidențiază angajamentul nostru pentru construirea unui viitor mai sustenabil,“ a adăugat Christian Librera, Head of Business Line Biofuels and Derivatives la Clariant.



Fabrica din Podari, județul Dolj, este construită pe o suprafață de 10 hectare. Construcția a fost inițiată în 2019, lucrările fiind realizate cu ajutorul unei echipe formată din 800 de muncitori. Pentru asigurarea materiei prime necesare s-au semnat contracte cu peste 300 de fermieri locali.