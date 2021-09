TBIPay: Servicii medicale în 12 rate şi zero dobândă

Uneori, costurile serviciilor medicale pot depăși posibilitățile financiare ale potențialului pacient. Chiar dacă situația pare a fi imposibilă, există o soluție financiară aflată la îndemâna tuturor: creditele pentru serviciile medicale.TBIPay pare a fi, după o analiză a ofertei pentru acest tip de credite, una din cele mai simple și rapide soluții prin care clienții au acces imediat la serviciile medicale de care au nevoie și clinicile își cresc vânzările.

Aprobare în câteva minute

De asemenea, cu TBIPay e mai simplu și mai rapid ca niciodată să obții serviciile medicale de care un pacient are nevoie. Concret, TBIPay preia grijile financiare pentru pacienți, atunci când aceștia au nevoie urgent de un serviciu medical la una dintre clinicile partenere. Tot ce trebuie să facă pacientul este să aplice pentru plata serviciilor medicale prin TBIPay, într-un proces simplu și rapid, 100% online. Aprobarea creditului durează doar câteva minute și se face cu un minim de documente și fără drumuri la bancă. Astfel, pacienții beneficiază imediat de serviciile de care au nevoie și plătesc mai târziu, în rate potrivite bugetului lor.

Pentru clinici și comercianți, TBIPay este o soluție extrem de eficientă prin care pot atrage mai mulți clienți – care altfel ar putea fi nevoiți să amâne procedurile medicale din lipsa resurselor financiare suficiente – și își pot crește semnificativ vânzările. Ca partener TBI, clinica primește banii pe loc, iar avantajul este că nu există niciun cost pentru a oferi plata prin TBIPay.

Sănătatea, pe primul plan

„La TBI, suntem mereu aproape de clienții și de partenerii noștri. Suntem o bancă incluzivă și mereu atentă la nevoile celor din jur, mai ales în era digitală pe care o traversăm astăzi și în contextul ultimului an și jumătate care nu numai că a pus sănătatea pe primul loc, dar a și schimbat foarte mult modul în care interacționăm și nevoile pe care le avem.

TBIPay este soluția perfectă pentru nevoile de astăzi și din viitor, atât ale consumatorilor, cât și ale comercianților. Iar când vine vorba de creditarea pentru sănătate, știm ce înseamnă să apară o nevoie urgentă pentru un serviciu medical și să nu dispui de banii necesari. Soluția de finanțare TBIPay înseamnă aprobarea imediată a creditului, în mai puțin de 10 minute, fiind o metodă convenabilă prin care clienții pot obține imediat ce își doresc, iar partenerii își pot crește vânzările”, spune Anca Zamfirescu, Area Sales Manager la TBI Pay.

Servicii medicale diverse

TBI are o prezență largă la nivel național în domeniul medical, oferind finanțare clienților pentru servicii în zone precum stomatologie, chirurgie, fertilizare in vitro, medicină veterinară, tratamentul diabetului, tratamente corporale etc. Prin TBIPay, furnizorii de servicii medicale pot oferi soluții pentru fiecare tipologie de client, iar TBI este mereu flexibilă în acceptarea clienților.

Promoție: 12 rate cu dobândă 0%* în toată luna octombrie

Produs financiar dedicat exclusiv pacientilor care doresc sa plăteasca serviciile medicale în rate TBIPay. Toată luna octombrie, în reţeaua de parteneri a TBI Pay, serviciile medicale se pot accesa în 12 rate cu dobânda 0%. Atât de simplu şi ieftin.

Vrei să încerci? Atunci adresează-te partenerilor medicali, direct pe www.tbibank.ro sau pe paginile de social-media ale TBIPay Romania pentru detalii. ***