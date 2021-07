Cei mai cunoscuţi sportivi ai lumii care au apelat la steroizi

Performanţa se obţine cu munca şi, în cazul unor sportivi, cu mici ajutoare care să le stimuleze forţa şi determinarea. În istoria sportului au fost multe cazuri de dopaj, în diverse ramuri: tenis, ciclism, fotbal, baseball etc. Mai mulţi sportivi au apelat la steroizi de vânzare, de-a lungul timpului, iar cei mai cunoscuţi dintre ei sunt enumeraţi mai jos:

Ben Johnson

Primul mare sportiv descoperit dopat cu steroizi a fost canadianul Ben Johnson. În anul 1988, la Jocurile Olimpice de la Seul, Ben Johnson a depăşit recordul mondial la 100 de metri, în 9 secunde şi 79 de sutimi. La două zile distanţă de marea performanţă, Johnson avea să fie descalificat pentru doping cu steroizi anabolici, fiind depistat pozitiv cu stanozolol. A fost suspendat doi ani, însă el nu a recunoscut niciodată că a folosit astfel de substanţe.

Maria Sharapova

Renumită jucătoare de tenis din Rusia a fost în centrul unui scandal monstru în 2016. Ea a fost testată pozitiv pentru dopajul cu meldonium şi a fost suspendată de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF). La o zi după anunţul suspendării, ITF a dezvăluit că sportivă a consumat această substanţă şi la ultimul Turneu al Campioanelor la care a participat, când a jucat cu Simona Halep şi a învins-o.

Marion Jones

Fosta campioană olimpică americană la atletism, Marion Jones a recunoscut în anul 2007 că a folosit steroizi anabolici şi alte medicamente pentru a-şi îmbunătăţi performanţele. I s-a retras titlul de campioană olimpică, iar Marion a predat de bunăvoie medaliile. Ulterior sportivă a fost arestată, primind o sentinţă de 6 luni de închisoare. Cu 7 ani înainte, atletă câştigase 5 medalii la Jocurile Olimpice, la probele de 100 m, 200 m şi la săritura în înălţime.

Alex Rodriguez

În 2009, Alex Rodriguez, cel mai bine plătit jucător de baseball din lume (cu 28 de milioane de dolari pe an) a recunoscut că a folosit steroizi pentru a-şi îmbunătăţi performanţele sportive în sezoanele din 2001-2003, notează anabolizante-balkan.com. Câţiva ani mai târziu, în 2013, jucătorul de la New York Yankees a fost suspendat alături de alţi 11 sportivi americani în dosarul Biogenesis, aceasta fiind o clinică din Miami care îi ajută pe sportivi să se dopeze sub „umbrelă” unei clinici de anti-îmbătrânire.

Alberto Contador

Triplul câştigător al turului Franţei, Alberto Contador, a fost depistat pozitiv la un control antidoping în 2010. Substanţa folosită de el a fost clenbuterol , utilizat pentru tratarea astmului bronşic, dar şi un ajutor pentru creşterea masei musculare şi arderea grăsimilor. Ibericul nu a recunoscut că s-a dopat şi a precizat că este victima unei contaminări alimentare.

Shawne Merriman

Jucătorul de fotbal american a fost depistat pozitiv în 2006 în privinţa consumului de steroizi. Naţional Footbal League (NFL) l-a suspendat 4 meciuri. Din cauza acestui caz, NFL a introdus o nouă regulă şi anume aceea că niciun sportiv care este testat pozitiv cu steroizi nu poate primi un premiu pentru performanţa în anul în care a fost descoperit.