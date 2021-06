Virgil-Daniel Gruia, primarul care dezvoltă Terpeziţa cu bani europeni

Virgil-Daniel Gruia candidează la alegerile din 27 iunie 2021 pentru funcţia de primar al comunei Terpeziţa din partea Partidului Naţional Liberal, pentru că doreşte ca localitatea sa să intre cât mai repede în liga zonelor rurale dezvoltate din România. Prosperitatea, schimbarea în bine a vieţii oamenilor din Terpeziţa reprezintă principalul obiectiv al mandatului său de primar în următorii patru ani, iar aducerea banilor europeni este pilonul de bază al dezvoltării comunei.

„Comunele din România care, în ultimii 10 – 15 ani, au beneficiat de fonduri europene pentru proiecte bine realizate se află la un nivel ridicat de dezvoltare. Fie că este vorba de asfaltări de drumuri, de reţele de gaze, de reţele de apă şi canalizare, de dispensare, de şcoli, de proiecte sociale pentru persoanele vârstnice şi singure şi alte categorii de persoane defavorizate, pentru copii fără posibilităţi, pentru sprijinirea persoanelor care doresc să îşi deschidă o afacere etc., pentru toate s-au găsit soluţii acolo unde a existat voinţă şi viziune din partea primarului”, afirmă Virgil-Daniel Gruia.

În comuna Terpeziţa, Virgil-Daniel Gruia a început proiecte de investiţii de anvergură în mandatul 2016-2020, iar acum doreşte să le continue, dar şi să înceapă unele noi. Din păcate, după alegerile de anul trecut, proiectele au fost blocate, iar comuna a pierdut bani.

„Vreau să continuăm proiectele pe care le-am început în urmă cu cinci ani, proiecte care înscriu şi comuna noastră pe linia modernizării şi a normalităţii”, spune fostul edil.

Virgil-Daniel Gruia este omul faptelor, îşi ţine promisiunile făcute şi îi place să împărtăşească cu oamenii fiecare proiect depus şi realizat. „Am vrut să ne bucurăm împreună, să le demonstrez oamenilor că putem să facem lucruri durabile şi frumoase în comuna noastră, prin care să îmbunătăţim condiţiile de trai şi să facem ca localitatea să fie atractivă şi pentru tineri. Vedem comune moderne care s-au dezvoltat cu fonduri europene în toate domeniile, care au drumuri moderne, sisteme moderne de sănătate şi de învăţământ, locuri de muncă, care au devenit spaţii atractive de locuit pentru oameni. Inclusiv persoane din mediul urban se duc acum să locuiască acolo, pentru că au condiţii la fel ca la oraş şi au şi un mediu mai curat, mai sănătos. Pe drumul acesta ne-am înscris şi noi acum 5 ani, drum care din păcate a fost blocat de nişte persoane care au acţionat în defavoarea oamenilor, pentru că noi toţi am pierdut în ultimul an: am pierdut fonduri pentru comună şi am pierdut timp. Însă, cu voinţă, cu multă determinare şi cu ajutorul lui Dumnezeu, vom recupera. Am încredere în oamenii din Terpeziţa şi în puterea noastră de a evolua împreună!”, spune Virgil-Daniel Gruia.

În perioada în care a fost primar, Virgil-Daniel Gruia a depus o serie de proiecte europene, iar acum unele sunt finalizate, iar altele sunt în curs de finalizare. A depus proiect la Compania Naţională de Investiţii (CNI) pentru realizarea reţelei de apă-canal, iar lucrările de reabilitare a noului sediul al Primăriei Terpeziţa au fost începute în luna septembrie 2020. De asemenea, două proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere (asfaltarea drumurilor din Terpeziţa, Lazu, Căciulatu şi Floran, pornind de la arterele principale, până la străduţele lăturalnice) depuse la CNI au fost aprobate în august 2019, obiectivul DC 103 fiind inclus în acestea.

Virgil-Daniel Gruia iubeşte satul românesc, iubeşte Terpeziţa şi locuitorii ei şi este hotărât să lupte în fiecare zi pentru a demonstra că se poate face performanţă administrativă modernă şi aici, aşa cum s-a putut face în alte zone rurale din ţară, cu potenţial de dezvoltare mult mai redus.