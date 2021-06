Comunicat de presă – ,,Dotarea AMG MILENIUM GLASS SRL”

AMG MILENIUM GLASS SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 31.03.2020, proiectul cu titlul „DOTAREA AMG MILENIUM GLASS SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 –Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitareaexploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.Astfel, AMG MILENIUM GLASS SRL a incheiat contractul de finantare nr. 5267din 31.03.2020, cod SMIS 131123, cu Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratieiin calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Olteniain calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii AMG MILENIUM GLASS S.R.L., prin diversificarea produselor oferite in domeniul prelucrarii si fasonarii sticlei plate, prin imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane, cresterea calitatii produselor oferite, extinderea retelei teritoriale si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect constau in dotarea utilaje performante, necesare in domeniul prelucrarii si fasonarii sticleiplate, prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.

Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin achizitia de utilaje specifice in domeniul prelucrarii si fasonarii sticlei plate, semnarea a 3contractede munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare sipublicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul prelucrarii si fasonarii sticlei plate, adresate tuturor categoriilor de clienti.

Locul de implementare: Str. Traian nr. 138, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cod postal 200154, jud. Mehedinti, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Romania.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 1.191.477,99 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile 800.993,60 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR:680.844,56 lei si valoarea eligibila nerambursabila din BS:120.149,04 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 03.06.2019–30.06.2021.

AMG MILENIUM GLASS SRL – Date de contact

Persoana de contact: Mitu Gheorghe, Administrator

Telefon: 0745468881

E-mail: [email protected]