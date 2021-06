Horaţiu Mihai Lazăr, un profesionist pentru Primăria Sadova

Horaţiu Mihai Lazăr candidează pentru funcţia de primar al comunei Sadova, la alegerile locale din 27 iunie 2021, din partea Partidului Naţional Liberal.

Horaţiu Mihai Lazăr are 51 de ani, este economist la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova, are un copil şi a decis să se implice activ în viaţa comunei natale, Sadova, pentru că doreşte să contribuie la bunăstarea şi binele oamenilor de aici, aşa cum au făcut şi înaintaşii săi. Principalele sale obiective sunt să rezolve problemele urgente ale oamenilor, să dezvolte Sadova cu bani europeni şi să creeze spiritul de unitate al satelor şi al oamenilor, despre care spune că au fost dezbinaţi de politicienii care şi-au urmărit doar propriile interese. Are şi pregătirea şi expertiza necesare să facă administraţie în mod profesionist şi să construiască pentru oameni: este absolvent al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”, este economist, ştie administraţie publică şi este dedicat oamenilor şi tinerilor.

Horaţiu Mihai Lazăr cunoaşte foarte bine problemele comunei Sadova, pentru că provine de aici: mama sa a fost profesoară de geografie în Sadova, bunica lui a fost asistent medical şef aici, unde a lucrat cu marele chirurg Ştefan Iorgulescu, care a salvat mii de vieţi, a construit spitalul din Sadova şi s-a dedicat întru totul meseriei sale, însă a ajutat foarte mult şi oamenii săraci, în special pe copii, inclusiv din banii personali.

„Am fost crescut într-o familie care mi-a cultivat spiritul de a ajuta oamenii, de a face bine comunităţii. Sadova este comuna din Dolj cu cei mai mulţi tineri, dar şi cu multe probleme sociale. Ne putem îmbunătăţi condiţiile de trai prin proiecte concrete, cu o strategie pe termen lung, cu o bună gospodărire a banului public şi atragerea de fonduri europene. Dezvoltarea Sadovei şi bunăstarea oamenilor de aici înseamnă proiecte în toate domeniile: atragerea de investitori pentru ocuparea forţei de muncă; înfiinţarea unei pieţe de desfacere pentru cultivatorii de teren agricol; extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Damian; realizarea sistemului de canalizare în comună cu fonduri europene nerambursabile; asfaltarea străzilor din comună cu fonduri europene nerambursabile; finalizarea şi corectarea problemelor legii fondului funciar; stabilirea unei taxe corecte pentru colectarea deşeurilor menajere în sistem centralizat; amenajarea aleilor pietonale de pe principalele străzi ale comunei; rezolvarea problemelor dintre islaz şi terenul agricol; retrocedarea terenurilor agricole şi pădurilor către cei îndreptăţiţi; promovarea tinerilor în funcţii de conducere în toate domeniile de activitate; modernizarea şi întreţinerea permanentă a tuturor drumurilor din comună; acordarea de sprijin pentru nevoile parohiilor de pe raza comunei Sadova; susţinerea asocierii în grupuri de producători pentru cultivatorii de teren agricol şi pentru crescătorii de animale în vederea obţinerii de subvenţii şi fonduri europene nerambursabile; sprijinirea tuturor activităţilor şcolare şi acordarea de stimulente pentru elevii cu rezultate bune”, spune Horaţiu Mihai Lazăr.

Pentru Horaţiu Mihai Lazăr a face administraţie înseamnă să răspundă nevoilor comunităţii şi să-i rezolve problemele. Susţine că interesele politice au dezbinat satele şi oamenii au rămas cu aceleaşi necazuri şi probleme vechi nerezolvate, iar pe 27 iunie 2021 au ocazia să aleagă pentru bunăstarea lor şi a copiilor lor.