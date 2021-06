Clariant formează specialiști în Germania, pentru un viitor acasă, în România

Pentru mulți români, a găsi un loc de muncă stabil, care să îți ofere perspective pe termen lung, este o provocare. În special în afara orașelor mari, oportunitățile sunt destul de limitate, așa că orice investiție care susține comunitatea și economia locală este mai mult decât binevenită.



În comuna Podari, de lângă Craiova, compania elvețiană Clariant derulează un proiect susținut de recrutare și formare profesională a echipei, cu ajutorul partenerilor locali și internaționali. O șansă în plus pentru cei care vor să își construiască un viitor și să facă performanță, aproape de casă.



Angajările pentru zona de producție a viitoarei fabrici de bioetanol au început din 2020, iar acum echipa de bază – formată din 8 operatori și 4 șefi de echipă – a finalizat stagiul de practică la fabrica pe care Clariant o deține în Straubing, Germania.



​Programul a fost adaptat condițiilor de pandemie, pentru ca întreg proiectul să se desfășoare în deplină siguranță. Astfel, pe parcursul stagiului de formare, ce a durat 4 luni, cei 12 s-au putut familiariza cu toate etapele din procesul de producție, pe care le vor pune în practică atunci când unitatea sunliquid® din Podari va deveni operațională.

​Profesionalismul și căldura de care au dat dovadă atât colegii germani, cât și cei români au făcut ca întreaga experiență să fie extrem de plăcută, așa cum povestește și Alina – Mădălina, Tehnician de Laborator: “Perioada petrecută în Straubing a fost o experiență extraordinară și mi-a permis să mă dezvolt profesional și personal deopotrivă. În doar o lună, am învățat și evoluat cât nu credeam că este posibil. Colegii din Germania ne-au primit cu brațele deschise și, cu un extraordinar spirit didactic, au reușit ca într-o perioadă scurtă de timp să ne formeze pentru a deveni buni profesioniști. Am reușit să-mi fixez cunoștințele în microbiologie și am avut oportunitatea să descopăr echipamente noi de laborator care, în scurt timp, ne vor servi în realizarea activităților de zi cu zi. Sunt fericită ca am putut întâlni așa oameni minunați, buni profesioniști și cu suflet mare, ce s-au implicat 100% în proiectul Clariant din Podari.”



Fabrica demonstrativă din Germania a fost inaugurată de Clariant în anul 2012 și dispune, la rândul său, de o tehnologie de fabricație de ultimă generație, capacitatea de producție fiind de 1.000 de tone de bioetanol celulozic pe an. Aici, toți cei aflați în etapa de pregătire, pot observa în detaliu ce înseamnă tehnologia sunliquid® și de ce este aceasta atât de apreciată la nivel european și nu numai: “Stagiul mi-a oferit posibilitatea de a opera în sistem și de a lucra în laborator, la cele mai înalte standarde. Am luat parte la multiplicarea drojdiilor și la propagarea enzimelor, procese care mi s-au părut foarte interesante. Am fost cu toții atât de impresionați încât, la sfârșitul săptămânii, ne întâlneam și discutam despre procesul tehnologic” explică Andreea, Operator Bio Tech.



Cu toții sunt de acord că au existat și bariere sau momente mai dificile: dorul de familie, adaptarea la o limbă și o cultură străină dar și volumul de informații noi pe care l-au avut de acumulat. Așa cum povestește și Ileana, una dintre specialistele care vor lucra în Laboratorul fabricii din Podari, așteptările au fost mari de ambele părți, însă rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Liantul dintre toți cei implicați a fost comunicarea: “Am plecat în Straubing cu gândul de a acumula cunoștințe noi și de a evolua cât mai mult în domeniul în care m-am pregătit, însă ceea ce am descoperit acolo a fost mai mult de atât : am împărtășit atât experiențe profesionale, cât și de viață și mi-am dat seama că întotdeauna colaborarea și comunicarea duc spre reușită.”



Fără doar și poate, însă, fiecare membru al echipei a depășit cu brio această etapă și s-a întors în țară mai încrezător și mai pregătit pentru un parcurs profesional de succes: “Perioada de formare a fost una interesantă, un proces nou pentru mine, din care am avut mult de învățat. Am încercat să înțeleg cât mai bine tehnologia de obținere a bioetanolui și, astfel, am reușit sa operez cu succes, după primul stagiu, procesul termic și măcinarea paielor. Trainerii au fost pe deplin implicați, au oferit explicații și ne-au răspuns la toate întrebările. Acum, fiecare dintre noi este gata să aplice toate aceste cunoștințe în fabrica din România”, adaugă și Cristian, unul dintre operatorii de proces.



Perioada de formare a devenit, astfel, o veritabilă platformă de colaborare între specialiștii din cele două fabrici și a reprezentat un pas important înainte, în pregătirea producției de bioetanol celulozic la scară comercială: “Toți colegii din Straubing – de la directorul unității și până la șefii de tură și operatori – s-au implicat în formarea noastră, iar ajutorul lor a fost foarte important pentru înțelegerea etapelor procesului tehnologic”, afirmă și ceilalți membri ai echipei de producție.



Demersurile Clariant pentru a asigura dezvoltarea profesională a angajaților nu se opresc, însă, aici. Compania a dezvoltat un parteneriat pe termen lung și cu Universitatea din Craiova, destinat, în mare parte, tot echipei de bază. În cadrul colaborării, angajații Clariant sunt implicați în diverse proiecte și beneficiază de cursuri avansate de limba engleză, chimie și tehnologia informației (IT), care să îi ajute să își desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel.

Continuitatea este un alt aspect cheie: cursurile se desfășoară în baza unui calendar anual, astfel încât toți cei vizați să aibă acces la informații de ultimă oră, ce le pot fi utile în carieră. Noul calendar, ce va fi anunțat în luna ianuarie a anului viitor, va include și alte activități de formare pentru reîmprospătarea cunoștințelor, obținerea de noi calificări și consolidarea abilităților generale.



“Ne dorim să avem în echipă profesioniști de top, însă știm foarte bine că recrutarea este doar primul pas. De aceea, am investit și am pus bazele unor programe de formare complexe, pentru toți angajații. Echipa de bază reprezintă nucleul viitoarei activități de producție, însă fiecare coleg din Podari poate beneficia de numeroase oportunități astfel încât să se dezvolte, ca specialist și ca om și să își poată îndeplini visul, alături de Clariant”, concluzionează Raluca Cercelaru, Directorul de Resurse Umane.

Despre Clariant și fabrica sunliquid® din Podari, județul Dolj

Clariant construiește în prezent la Podari, lângă Craiova o fabrică la scară comercială pentru producția de etanol celulozic din reziduuri agricole, pe baza tehnologiei sunliquid®, deținută de către companie. Odată devenită operațională, unitatea va prelucra anual aproximativ 250.000 tone de paie, pentru a produce 50.000 tone de etanol celulozic. Etanolul celulozic este un biocombustibil avansat, cu adevărat sustenabil și neutru din punct de vedere al dioxidului de carbon, care poate fi combinat cu ușurință în combustibilii convenționali, pentru a fi utilizat în infrastructura auto actuală.