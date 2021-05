Ghidul începătorului în poker

Fiind unul dintre cele mai populare jocuri de cărți din lume, pokerul câștigă adepți în fiecare zi. Atunci când faci primii pași în acest joc e bine să respecți câteva sfaturi pentru a te distra responsabil și pentru a avea succes.

Iată sfaturile pe care începătorii trebuie să le pună în practică:

1. E bine să joci pe mize mici la început –

În momentul în care joci pe bani reali, recomandat este că la început să joci sume mici. Din fericire, pokerul este de ani buni un joc al oamenilor indiferent de categoria socială și de buget, astfel că și dacă joci online vei găsi mese potrivite fiecărui buzunar. Așadar, vei putea aprofunda tainele acestui joc fără să înregistrezi vreo pierdere majoră. E recomandat să încerci mesele cu un buy-in cât mai mic la început. Aici sunt șanse destul de bune să întâlnești și alți jucători aflați la început de drum, motiv pentru care și șansele tale de a câștiga vor crește. În schimb, dacă vei intra direct la mese cu buy-in mare, cu siguranță vei întâlni jucători mult mai experimentați și există pericolul să înregistrezi pierderi.

2. Ai răbdare și nu te arunca la fiecare mână –

În poker, răbdarea joacă un rol mai mult decât esențial. Tot timpul trebuie să știi când trebuie să joci și când să te oprești. Acest lucru vine odată cu experiența, dar îl poți pune în practică și când ești la început. Trebuie doar să joci mâinile pe care ești sigur că ai o șansă bună să le câștigi. În plus, la început îți va fi greu să îți dai seama care sunt cele mai bune mâini, motiv pentru care e recomandat să ții în browser un tab deschis cu poker reguli sau să le ai notate undeva, în așa fel încât să-ți fie mai ușor și să te încadrezi în timpul necesar pentru a lua deciziile potrviite.

3. Încearcă să anticipezi mutările celorlalți –

În poker nu contează doar ce faci tu, ci la fel de important este și ce fac adversarii de la masă. Tot timpul trebuie să fii atent și la mutările celor din jur, să anticipezi ce cărți pot veni sau ce cărți au adversarii. Îți poți da seama acest lucru în funcție de deciziile pe care le iau. În funcție de aceste lucruri vei reuși să-ți dai seama când e momentul să dai call, raise sau fold.

4. Oprește-te dacă nu ai încredere că vei câștiga acea mână –

O greșeală pe care mulți începători o fac este să continue o mână doar pentru că au dat call la început. Dacă nu ai încredere că ai șanse bune să câștigi mâna respectivă, este indicat să te oprești. Chiar dacă pierzi o parte din bani, e mai bine așa decât să pierzi mai mult. Disciplina este un element cheie în jocul de poker, iar dacă vei juca haotic ai șanse mari să pierzi pe termen lung.

5. Evită blufurile –

Am văzut în multe filme scene în care actorii obișnuiau să blufeze și să câștige poturi mari după ce-și determinau adversarii să renunțe. Totuși, în realitate șansele de câștig cu o astfel de metodă sunt destul de mici. Așa că evită să blufezi cu un all-in pentru că sunt șanse destul de mari să pierzi. Blufurile au succes în filme despre poker , dar în realitate sunt un drum către eșec.

6. Nu încerca să împiedici un adversar care blufează

– Mai ales dacă ești la început va fi dificil să-ți dai seama dacă adversarul care dă all in blufeaza sau chiar are cărți în care să aibă încredere 100%. Dacă nu ești sigur că ai șanse mari de reușită în acea mâna, cu riscul de a o pierde, cel mai bine este să renunți și tu. Te reorganizezi pentru mâna următoare și dacă ai cărți bune poți câștiga potul.

7. Nu juca atunci când ești obosit

– Concentrarea joacă și ea un rol cheie în poker. Tocmai din acest motiv, nu este deloc indicat să te distrezi la poker atunci când ești obosit. Jocul de poker este captivant și riscă să te țină la masă, însă este bine să faci pauză din când în când, să ieși puțin la aer curat, să citești ceva, să te uiți pe YouTube sau să citești știri din sport . După ce vei fi din nou fresh, te poți întoarce la o nouă porție de distracție.

8. Joacă responsabil –